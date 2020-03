Acontece Presidente da Bebidas Fruki, Aline Eggers Bagatini, recebe Troféu Mulher Cidadã na Assembleia Legislativa

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Aline recebe Troféu “Mulher Cidadã 2020” Foto: Vinicius Reis / Agência AL-RS / Divulgação Foto: Vinicius Reis / Agência AL-RS / Divulgação

A diretora-presidente da Bebidas Fruki, Aline Eggers Bagatini recebeu nesta quarta-feira (11.03) o Troféu “Mulher Cidadã 2020”, na categoria Profissionalização e Geração de Trabalho e Renda para a Mulher. A homenagem, concedida anualmente pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, distinguiu outras seis mulheres com atuação relevante em suas respectivas áreas.

As agraciadas da 23ª edição foram contempladas a partir de deliberação das deputadas estaduais mulheres, com a homologação da Mesa Diretora da Casa. Aline foi indicada pela deputada Silvana Covatti.

Para a diretora-presidente, a conquista do troféu é um estímulo a todas as mulheres para a dedicação ao trabalho comunitário, além de suas missões profissionais ou empresariais. “Precisamos estar à frente de nossos compromissos, em papéis que normalmente são desempenhados por homens.” Destaca que as demais mulheres homenageadas são exemplos de liderança, dedicação e compromisso em suas áreas, porém atuando igualmente com o propósito de contribuírem para a construção de um mundo melhor a partir de mudanças positivas em suas comunidades.

Além de Aline, receberam o troféu nesta edição: Ledir Borba da Luz, na categoria Atividade Comunitária em Prol da Mulher; Lisandra de Castro de Carvalho, na categoria Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Contra a Mulher; Cheila Schroer, na categoria Educação da Mulher; Natália Borges Polesso, na categoria Mulher na Cultura; Taline Oppitz, na categoria Promoção da Participação Política da Mulher; e Maria de Lurdes Fontana Grison, na categoria Saúde da Mulher.

Trajetória

Aline começou sua trajetória a convite do pai na Bebidas Fruki em 2002. A proposta que a incentivou a aceitar o desafio é a mesma que move suas ações no meio empresarial e na comunidade. A empresa vem obtendo bons resultados, sendo devidamente reconhecida pelo mercado, como a recente conquista na pesquisa Marcas de Quem Decide 2020, em que o seu refrigerante ficou em primeiro lugar na preferência popular, desbancando outras grandes marcas. Em 2018, a empresária assumiu a presidência da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil), sendo a primeira mulher a ocupar o cargo na entidade que completa 100 anos em outubro de 2021.

A FRUKI

Fundada em 1924, a Fruki conta com modernos equipamentos, tecnologia de ponta e equipe qualificada formada por cerca de 900 colaboradores. Suas sete linhas de produção automatizadas têm capacidade para fabricar até 420 milhões de litros de bebidas por ano. A empresa produz refrigerantes da marca Fruki, os suplementos energéticos Frukito, a linha Sabores Intensos, com Água Tônica e Citrus, os sucos Com/Tem, o energético Elev, a cerveja Bellavista, além de engarrafar a água mineral Água da Pedra. Até o segundo semestre deste ano, a empresa pretende colocar em operação uma nova fábrica no município gaúcho de Paverama.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário