Nova Petrópolis atua na prevenção ao Coronavírus COVID-19

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Estrutura do coronavírus, que tem esse nome por causa dos picos de suas membranas que lembram uma coroa. (Foto: Reprodução)

Representantes da Administração Municipal de Nova Petrópolis participaram de mais uma reunião sobre enfrentamento ao Coronavírus COVID-19 no Centro de Operações de Emergência (COE), na 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, nesta quinta-feira (12), em Caxias do Sul. Na oportunidade, estiveram presentes membros da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social; da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Nova Petrópolis, integrantes da Vigilância Sanitária do Município e da coordenação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Até ontem (12) pela manhã, o Rio Grande do Sul registrava três casos confirmados do Coronavírus, sendo um eles em Caxias do Sul. “No entanto, é importante esclarecer que, em todos esses casos do RS, os pacientes haviam viajado para fora do país, significando que não temos casos de transmissão local”, pontuou a secretária de Saúde e Assistência Social, Claudia Pires.

Dessa forma, segundo a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, os protocolos e os cuidados permanecem os mesmos, tais como, a adoção da etiqueta respiratória, a frequente higienização das mãos com água e sabão, uso de álcool gel e evitar aglomerações, principalmente, quem não estiver bem de saúde.

Em Nova Petrópolis, um Plano de Contingência norteia as ações e estratégias para prevenção e enfrentamento da doença. Dentre essas ações estão:

– Preparar a equipe de saúde para o atendimento e manejo correto frente ao COVID-19

– Definir fluxo de atendimento e de encaminhamento dos casos suspeitos, levando em conta a gravidade

– Fortalecer os serviços de saúde para detecção, notificação, investigação e monitoramento de casos suspeitos e/ou confirmados

– Sensibilizar os profissionais de saúde e a população em relação à etiqueta respiratória e higiene das mãos

– Realizar articulações com o núcleo hospitalar, com os setores terciários e rede escolar

– Distribuição de álcool gel nos órgãos públicos Municipais para uso dos servidores e munícipes

