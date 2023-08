Futebol Presidente da Federação Espanhola que beijou jogadora após título da Copa do Mundo Feminina pede desculpas: “Errei”

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2023

Luis Rubiales foi duramente criticado e, por conta disso, emitiu um vídeo pedido de desculpas. (Foto: Reprodução)

Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola, se desculpou na manhã dessa segunda-feira (21), pelo beijo que deu na atacante da Espanha Jenni Hermoso, durante a cerimônia de premiação da Copa do Mundo Feminina 2023.

O dirigente segurou a cabeça de Hermoso e roubou um beijo da atleta após o título da Espanha no Mundial. O comportamento foi duramente criticado e, por conta disso, o dirigente emitiu um vídeo pedido de desculpas.

“Estamos diante um feito histórico, um dos dias mais felizes do futebol espanhol. Campeãs do mundo, é uma barbaridade. Estamos a trabalhar nisto há muito tempo e estamos muito orgulhosos, mas também há um incidente que tenho de lamentar, por tudo o que aconteceu entre uma jogadora e eu”, disse Rubiales no começo do vídeo.

“Há uma magnífica relação entre ambos, assim como com as outras. Seguramente, errei, tenho que reconhecer. Num momento de máxima efusividade, sem qualquer má intenção ou má-fé, ocorreu o que ocorreu, de maneira muito espontânea. A partir daí, não percebemos o que se passou, porque considerávamos algo natural, normal e sem qualquer má-fé, mas parece que se formou um furacão por parte de pessoas que se sentiram afetadas com isso”, continuou o presidente.

“Tenho de pedir desculpa, não tenho alternativa. Além disso, tenho de aprender com isso e perceber que, quando represento uma instituição tão importante como a Federação, sobretudo em cerimônias, tenho de ter mais cuidado. Há uma declaração da minha parte, neste contexto, em que disse que isso parecia uma idiotice… Foi por isso mesmo, porque, aqui dentro, ninguém deu a mínima importância. Também quero pedir desculpa, porque admito que, de fora, se tenha visto de outra maneira”, finalizou.

Resposta

“Não gostei, hein!”, disse Jenni Hermoso rindo, em um vídeo que mostra a comemoração no vestiário, no que pareceu ser sua resposta a piadas das companheiras de time.

Após a polêmica do beijo forçado, a atleta fez um pronunciamento e isentou Rubiales.

“Foi um gesto mútuo totalmente espontâneo pela imensa alegria que dá conquistar uma Copa do Mundo. O presidente e eu temos uma ótima relação, o comportamento dele com todas nós tem sido nota 10 e foi um gesto natural de carinho e gratidão”, disse ela, em declarações fornecidas pela Federação.

Em um story no Instagram de Salma Paralluelo, o presidente da Federação aparece anunciando que as jogadoras farão uma viagem a Ibiza “e lá vamos celebrar o casamento de Jenni e Luis Rubiales”, disparou.

“Não se deve especular sobre um gesto de amizade e gratidão, ganhamos uma Copa do Mundo e não vamos nos desviar do que é importante”, afirmou Jenni.

Em entrevista à Radio Marca, Rubiales criticou os questionamentos que recebera pelo comportamento. “O beijo com Jenni? Tem idiotas por toda parte. Quando duas pessoas têm uma demonstração insignificante de afeto, não podemos dar atenção à idiotice. Somos campeões e é com isso eu fico”, disse. As informações são do jornal O Globo.

