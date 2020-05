Futebol Presidente da FGF analisa novas possibilidades para o Gauchão e avalia: “Cada vez mais difícil de retornar neste momento”

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Foto: (Reprodução / Governo RS)

O novo decreto de distanciamento controlado do Estado do Rio Grande do Sul impõem mais restrições em virtude da pandemia da Covid-19. Entre as áreas afetadas, está o futebol. Com o modelo das cidades classificadas por bandeiras, de acordo com a situação do vírus, a volta dos jogos se torna mais distante.

Em entrevista à Rádio Grenal, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, afirmou que “está ficando cada vez mais difícil retornar o Gauchão neste momento”. Uma reunião com os clubes do Campeonato Gaúcho foi agendada para terça-feira, às 15h. Onde, segundo Hocsman, serão tratadas outras possibilidades para o prosseguimento da competição.

Uma das soluções apresentadas para o término do estadual, sugerida pelo Inter, foi pela sequência dos jogos em sede única. A direção do colorado, inclusive, colocou suas estruturas à disposição para utilização de outros clubes.

“Já estamos pensando em diversas possibilidades para retorno do Gauchão. Vamos sugerir uma delas, provavelmente, na próxima reunião. Diante do que se estava debatendo sobre realização dos jogos, o presidente Marcelo Medeiros, comentou que colocaria a estrutura do Inter para utilização dos times do interior”, finalizou Hocsman.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Futebol