Presidente da Ucrânia acusa Rússia de cometer genocídio em Donbass

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2022

Zelensky diz que ataques podem deixar a região "desabitada". (Foto: Reprodução)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de cometer “genocídio” na região do Donbass, onde a cidade de Severodonetsk está sofrendo constantes bombardeios russos.

Em seu discurso diário na televisão na noite de quinta-feira (26), Zelensky disse que os ataques poderiam deixar toda a região “desabitada”. Segundo o presidente ucraniano, a Rússia pratica “deportação” e “assassinato em massa de civis” no Donbass.

“Tudo isso é uma óbvia política de genocídio levada a cabo pela Rússia”, afirmou.

Grupos separatistas pró-Moscou controlam desde 2014 partes do Donbass. Agora, porém, a Rússia planeja tomar toda a região, após fracassar na conquista de Kiev e arredores.

Analistas militares ocidentais dizem que a batalha pode ser decisiva, dependendo se as forças russas conseguirem sustentar o avanço ou perder o ímpeto.

As forças invasoras russas se aproximam de várias cidades do leste, rompendo a resistência ucraniana, incluindo em Severodonetsk e Lysychansk, consideradas estratégicas por ficaram na rota para Kramatorsk, importante centro oriental da Ucrânia.

Três pessoas morreram em ataques nas duas cidades, disse a vice-ministra da Defesa, Ganna Malyar, ressaltando que os combates no leste do país atingiram “sua intensidade máxima”.

“A situação continua difícil, porque o Exército russo lançou todas as suas forças para tomar a região de Luhansk”, afirmou o governador Serguei Haidai, em um vídeo no Telegram.

“Lutas extremamente ferozes estão ocorrendo nos arredores de Severodonetsk. Eles estão simplesmente destruindo a cidade, bombardeando-a todos os dias, bombardeando sem parar”, acrescentou.

Mortos em Kharkiv

Em Kramatorsk, crianças vagam pelos escombros deixados pelos ataques russos enquanto o som do fogo de artilharia ressoa.

“Não estou com medo”, disse Yevgen, um garoto de 13 anos que se mudou com a mãe para Kramatorsk, vindo das ruínas da aldeia de Galyna. “Eu me acostumei com o bombardeio”, declarou o menino, que estava sentado sozinho na laje de um bloco de apartamentos destruído.

A noroeste, na cidade ucraniana de Kharkiv, bombardeios mataram nove pessoas e feriram 19, disseram autoridades.

“Hoje o inimigo disparou insidiosamente contra Kharkiv”, informou o governador Oleg Sinegubov nas redes sociais, alertando os moradores para que procurassem abrigos antiaéreos.

Os representantes separatistas da Rússia no leste da Ucrânia reivindicaram o controle total da cidade de Lyman, um importante centro ferroviário.

Oleksiy Arestovych, conselheiro de Zelensky, confirmou a queda de Lyman e disse que a batalha mostrou que Moscou está melhorando suas táticas.

“Além disso, a maneira como eles a capturaram, organizando corretamente a operação, mostra, em princípio, o aumento do nível de gerenciamento operacional e habilidades táticas do Exército russo. Não aumentou em todos os lugares, é claro, mas inquestionavelmente aumentou.”

Currículo escolar russo

No sul, na cidade ocupada de Mariupol, as forças invasoras cancelaram as férias escolares para preparar os alunos para o currículo russo, informou uma autoridade ucraniana.

“Durante o verão [europeu], as crianças terão que estudar língua russa, literatura e história, bem como aulas de matemática em russo”, escreveu o funcionário municipal Petro Andryushchenko nas redes sociais.

O objetivo, disse ele, era “retirar a Ucrânia do currículo e preparar os alunos para voltar à escola com um currículo russo”.

O Kremlin tenta fortalecer seu controle sobre as partes da Ucrânia que já ocupa, inclusive por meio da concessão da cidadania russa para residentes dessas regiões. Os Estados Unidos classificaram o plano como uma “tentativa de subjugar o povo da Ucrânia”.

