Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2024

Encontro foi realizado nesse sábado na residência oficial do presidente francês. (Foto: Divulgação/Palais de l'Élysée)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, definiu como “boa e produtiva” a reunião que teve nesse sábado (7) com o colega da França, Emmanuel Macron, e o futuro mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump. Na pauta, a guerra entre o país do Leste Europeu e a vizinha Rússia – o início do confronto armado completará três anos no dia 24 de fevereiro.

A conversa teve como local o Palais de l’Élysée, residência oficial de Macron. Os dois visitantes estrangeiros estavam na “Cidade-Luz” para o evento de reabertura da Catedral de Notre-Dame, também nesse sábado. A icônica igreja estava fechada desde sua destruição por um incêndio de grandes proporções, em 2019.

“Todos queremos que esse conflito armado acabe o mais rápido possível e de uma forma justa”, declarou o líder de Kiev. “Falamos sobre nosso povo, a situação do planeta e de planos de paz. “O presidente Trump está, como sempre, resoluto. Agradeço a ele e estendo minha gratidão a Emmanuel Macron por organizar esta importante reunião”.

O anfitrião, por sua vez, classificou o encontro de “histórico”. Segundo ele, os três países darão continuidade a uma “ação conjunta em prol da paz e da segurança”.

Trump, por sua vez, preferiu dar destaque à situação na Síria, onde rebeldes avançam territórios no âmbito da ofensiva para derrubar o regime do ditador Bashar al-Assad, no poder desde a morte do país, há 24 anos.

“A Síria está uma bagunça, mas não é nossa amiga, então os Estados Unidos não têm nada a ver com isso”, ironizou o próximo ocupante da Casa Branca.

Na campanha presidencial deste ano, o bilionário republicano garantiu que pode acabar com a guerra entre Ucrânia e Rússia em apenas um dia. Ele se gaba de manter bom relacionamento com o presidente russo Vladimir Putin, mas não explicou o que pretende fazer para encerrar o confronto armado.

Após sua eleição, em novembro, Donald Trump anunciou um general como enviado especial para negociar o fim do conflito. Trata-se de Keith Kellogg, 80 anos, que diz ter elaborado um plano para terminar o conflito.

Na época, especialistas alertaram que o plano pode não ser do agrado do governo de Kiev. Isso porque os termos do documento preveem, dentre os cenários possíveis, a perda definitiva de territórios da Ucrânia para a Rússia.

Contraponto

Após a reunião trilateral na capital francesa, Zelensky postou mensagem na rede social X (antigo Twitter). Além de repetir declarações feitas na saída do encontro, ele voltou a falar da necessidade de uma reação armada – com o apoio de aliados – para acabar com a escaramuça contra a Rússia.

“Concordamos em continuar trabalhando juntos e manter contato”, escreveu em um trecho do texto. “A paz através da força é possível.”

