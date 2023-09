Geral Presidente do Banco Central se nega a comentar os detalhes da sua primeira reunião oficial com o presidente Lula

29 de setembro de 2023

Roberto Campos Neto teve sua primeira reunião oficial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde que este tomou posse. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

O presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, se negou a comentar os detalhes da sua primeira reunião oficial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocorrida na última quarta-feira. Segundo Campos Neto, ficou combinado entre eles e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que não haveria comentários sobre o encontro.

Apesar disso, o presidente do BC disse que “concorda integralmente” com o que foi dito por Haddad após a reunião. “Concordo integralmente com o relato de Haddad sobre a reunião com Lula.” O ministro disse, após o encontro, que os participantes não trataram de tópicos específicos, e apontou a agenda como um encontro institucional – de “construção de relação” e de pactuação em torno de “conversas periódicas”.

Segundo o ministro, Lula deixou claro no encontro o respeito pela instituição do BC. “E a reciprocidade foi muito boa por parte do Roberto. Foi conversa de alto nível”, disse Haddad. “Excelente, de trabalho, muito produtiva, cordial.” Campos Neto tem sido alvo de críticas de Lula por conta da política do BC para os juros.

Lula e Campos Neto tiveram uma conversa a portas fechadas de quase duas horas de duração na quarta-feira (27). Esse foi o primeiro encontro entre os dois desde que o petista tomou posse.

A reunião transcorreu em clima cordial, disse o ministro da Fazenda. Segundo o titular da Pasta, Lula combinou reuniões periódicas com Campos Neto daqui para a frente. “A conversa transcorreu muito bem”, disse Haddad, que participou do encontro, ao retornar ao Ministério da Fazenda. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da Agência Brasil.

