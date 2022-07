Esporte Presidente do Barcelona reafirma querer o retorno de Messi

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2022

Craque argentino deixou o clube blaugrana em 2021. (Foto: Reprodução/Twitter)

Joan Laporta, atual presidente do Barcelona, voltou a reafirmar o desejo em contratar Lionel Messi na próxima temporada. O argentino deixou o clube catalão em 2021, por conta de uma crise econômica, mas encerra seu vínculo com o Paris Saint-Germain em 2023.

“Temos uma dívida moral com ele (Messi). Eu gostaria que o fim de sua carreira fosse com a camisa do Barça, sendo aplaudido em todos os estádios. Essa é uma aspiração que tenho. Creio que é um final provisório e que conseguiremos que essa aspiração seja uma realidade. Ao menos essa é a nossa intenção.”

Na última semana, durante a excursão do Barcelona ao Estados Unidos por conta da pré-temporada, Laporta também havia dado uma entrevista no mesmo tom. No entanto, ainda não há informações sobre uma negociação entre ambas as partes em andamento.

Por outro lado, o PSG também busca ampliar o contrato do camisa 30 até 2024. Porém, Lionel Messi acredita que esteja muito cedo para decidir o seu futuro e que sua situação deve ser esclarecida somente após o encerramento da Copa do Mundo do Qatar.

Cesc Fàbregas

O meia Cesc Fàbregas acertou com um novo clube para a temporada 2022/23. O jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências, confirmou que o Calcio Como, da segunda divisão da Itália, será o destino do meio-campista espanhol.

O último clube de Fàbregas tinha sido o Monaco, onde atuou entre 2019 e 2022. Após ficar sem contrato, a aposentadoria do meia de 35 anos foi cogitada, mas o próprio jogador descartou a possibilidade.

Recentemente, Fàbregas chegou a ser oferecido ao Botafogo, mas o Glorioso descartou a contratação do meio-campista. O Las Palmas, da Espanha, também chegou a ser especulado como possível destino do jogador no início da janela de transferências.

Revelado pelo Barcelona, Fàbregas brilhou na Inglaterra atuando pelo Arsenal entre 2003 e 2011 e pelo Chelsea entre 2014 e 2019. No período entre os clubes londrinos, o camisa 4 voltou à Espanha para defender o Barça por três temporadas.

Chelsea

O Manchester United não é o único clube da Premier League interessado nos serviços de Frenkie de Jong, do Barcelona. O Chelsea também monitora a situação do meio-campista e deve fazer uma oferta “generosa” ao clube catalão pelo jogador.

Segundo o jornal inglês “Mirror”, a oferta dos Blues consiste em ceder dois jogadores ao Barcelona em troca do meia de 25 anos. Os atletas em questão são os espanhóis Marcos Alonso e César Azpilicueta.

A proposta pode pesar no futuro de De Jong, visto que o Barcelona vem demonstrando interesse na dupla oferecida pelo Chelsea. Contudo, o ex-Ajax não está convicto em deixar o Camp Nou, segundo a publicação. Porém, o presidente do Barça, Joan Laporta, afirmou que, apesar do interesse na permanência de De Jong, questões salariais podem pesar.

Revelado pelo Ajax, De Jong chegou ao Barcelona em 2019 após brilhar no clube holandês, que foi semifinalista da Uefa Champions League naquele ano. Ao todo, soma 138 jogos pelo clube catalão, 13 gols marcados e 17 assistências. O meia possui contrato com o Barça até junho de 2026.

