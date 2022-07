Geral Presidente do Sri Lanka renuncia após fugir para Singapura

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2022

Rajapaksa fugiu para escapar de uma revolta popular em meio a uma crise econômica paralisante. (Foto: Reprodução)

O presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, apresentou uma carta de renúncia na quinta-feira (14), disseram duas fontes do governo nesta sexta-feira, depois que ele fugiu para Singapura após protestos em massa contra o colapso econômico de seu país.

Rajapaksa enviou por e-mail uma carta de renúncia ao presidente do parlamento do país. Na capital comercial Colombo, tropas patrulhavam as ruas para impor o toque de recolher.

Rajapaksa, que fugiu para as Maldivas na quarta-feira para escapar de uma revolta popular em meio a uma crise econômica paralisante, seguiu para Singapura em um voo da companhia aérea saudita, segundo uma informante da Reuters.

Um passageiro do voo, que não quis ser identificado, disse à agência que Rajapaksa foi recebido por um grupo de seguranças e foi visto saindo da área VIP do aeroporto em um comboio de veículos pretos.

O Ministério das Relações Exteriores de Singapura disse que Rajapaksa entrou no país em uma visita particular e não solicitou ou recebeu asilo.

Sua decisão na quarta-feira de tornar seu aliado primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe o presidente interino desencadeou mais protestos, com manifestantes invadindo o parlamento e o gabinete do primeiro-ministro exigindo que ele também renuncie.

“Queremos que Ranil vá para casa”, disse na quinta-feira Malik Perera, motorista de 29 anos que participou dos protestos no parlamento. “Eles venderam o país, queremos que uma boa pessoa assuma, até lá não vamos parar.”

Os protestos contra a crise econômica fervilham há meses e chegaram ao auge no fim de semana passado, quando centenas de milhares de pessoas tomaram prédios do governo em Colombo, culpando a poderosa família Rajapaksa e seus aliados pela inflação descontrolada, escassez de bens básicos e corrupção.

“Temos que tornar a sociedade melhor do que isso. O governo não está resolvendo os problemas das pessoas”, disse Terance Rodrigo, um estudante de 26 anos.

Parlamento aceita renúncia

O presidente do Parlamento do Sri Lanka aceitou formalmente a renúncia do presidente Gotabaya Rajapaksa nesta sexta-feira.

Depois de sofrer com a escassez de gasolina e diesel e preços descontrolados de itens básicos como legumes e pão por meses, a população do Sri Lanka agora espera que os legisladores elejam um novo presidente na próxima quarta-feira (20).

Até então, o primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe será o presidente interino, embora os manifestantes também queiram que ele renuncie. Sua residência particular foi incendiada por manifestantes no fim de semana passado e seu escritório invadido esta semana.

“A partir deste ponto, passaremos a nomear constitucionalmente um novo presidente”, disse o orador, Mahinda Yapa Abeywardena, a repórteres após receber a carta de renúncia de Rajapaksa na noite anterior. “Vai acontecer com rapidez e sucesso. Peço a todos que apoiem este processo.”

Wickremesinghe é a primeira escolha do partido no poder para assumir o cargo em tempo integral, embora nenhuma decisão tenha sido tomada. O candidato da oposição é Sajith Premadasa. As informações são do portal de notícias G1 e da CNN.

