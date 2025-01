Colunistas Presidente do TJ gaúcho, desembargador Alberto Delgado Neto assume a Vice-Presidência do Conselho de Presidentes dos Tribunais do Brasil

Por Marcelo Warth | 18 de janeiro de 2025

Desembargador Alberto Delgado Neto assumiu o cargo de vice-presidente de Relações Institucionais do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil Foto: Divulgação/TJ-GO Foto: Divulgação/TJ-GO

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Após tomar posse como vice-presidente de Relações Institucionais do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil (CONSEPRE), o presidente do TJ gaúcho, desembargador Alberto Delgado Neto, avaliou que “é mais um reconhecimento ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em virtude da sua atuação no relacionamento institucional, agindo com ampla interlocução junto às as esferas nacionais da Justiça”.

A posse do desembargador Alberto Delgado Neto aconteceu durante cerimônia ocorrida na sexta-feira (17), em Rio Quente, no Estado de Goiás. O desembargador gaúcho acrescentou que o evento foi muito importante também para discutir o planejamento do CONSEPRE neste ano e reafirmar a importância do colegiado no cenário da Justiça.

“O encontro enfatizou a relevância do CONSEPRE no contexto nacional, eis que os Judiciários Estaduais são responsáveis pelo atendimento de aproximadamente 78% dos processos que tramitam no país. O colegiado tem um papel relevante para auxiliar o Conselho Nacional de Justiça na sua política de governança, com sugestões em busca do aperfeiçoamento constante dos serviços prestados à sociedade”, concluiu o presidente Alberto.

Nova Comissão Administrativa do CONSEPRE

A nova Comissão Administrativa foi eleita durante o 13º Encontro, realizado em João Pessoa, na Paraíba, tendo como presidente o desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, do TJSC, que substituiu o desembargador Carlos França, que comandou o Conselho durante dois biênios, nas gestões 2023 e 2024, e também preside o TJGO.

Também foram empossados o vice-presidente, presidente do TJ de Rondônia, desembargador Raduan Miguel, a vice-presidente de Cultura, presidente do TJ da Bahia, desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, e o vice-presidente de Inovação e Tecnologia, presidente do TJ de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior.

O novo presidente do CONSEPRE, desembargador Francisco Oliveira, destacou a importância do diálogo no Judiciário. “Buscamos ampliar a integração entre todos os integrantes do Poder Judiciário Nacional e eventos como este são fundamentais para o fortalecimento desta iniciativa”, declarou.

