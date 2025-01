Bruno Laux Troca de elogios entre Lula e Rodrigo Pacheco reforça rumores sobre indicação do líder do Senado à Esplanada

Por Bruno Laux | 19 de janeiro de 2025

Rumores reforçados

A ampla troca de elogios entre o presidente Lula e o chefe do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), durante a cerimônia da sanção da Reforma Tributária, na última semana, reforçou os rumores sobre a possibilidade do líder da Casa Alta ganhar um lugar na Esplanada. De saída da chefia parlamentar em fevereiro, o senador é cotado para assumir os ministérios da Justiça, de Minas e Energia, ou até mesmo o Itamaraty.

Rumores reforçados II

A possibilidade de Rodrigo Pacheco assumir um cargo ministerial tem ganhado força também em decorrência dos interesses de seu partido, o PSD, em ampliar sua presença no Executivo federal. Queixando-se sobre um suposto “desprestígio” do governo, a sigla segue pressionando o presidente Lula por espaços de maior relevância dentro da Esplanada dos Ministérios .

Mudanças em negociação

O presidente Lula incumbiu o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, de auxiliá-lo na articulação com legendas que estão na Esplanada, para tratar de possíveis mudanças nas pastas que ocupam. Apesar do chefe da Casa Civil, Rui Costa, ter sinalizado possíveis alterações no corpo ministerial ainda em janeiro, a ampliação de diálogo com os partidos pode indicar que o processo levará um pouco mais de tempo.

Em família

O ex-presidente Jair Bolsonaro reiterou na última semana que pretende lançar os quatro filhos homens e a esposa, Michelle Bolsonaro, como candidatos ao Congresso em 2026. Enquanto a ex-primeira-dama e os filhos Flávio e Eduardo vão concorrer ao Senado, os filhos Carlos e Jair Renan tentarão uma vaga na Câmara dos Deputados.

Candidatura mantida

Declarado inelegível até 2030 pelo TSE, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue afirmando que será “candidato até que se prove contrário” nas eleições de 2026. O ex-mandatário argumenta que vem sendo vítima de perseguição judicial para tirá-lo da corrida presidencial e que segue buscando alternativas para se defender em meio aos inquéritos na Suprema Corte.

Alinhamento ministerial

A reunião ministerial agendada pelo presidente Lula para esta segunda-feira será realizada na Granja do Torto, casa de campo da Presidência da República. O encontro servirá para que ministros do governo apresentem um balanço do que foi feito na primeira metade da atual gestão, além dos planos previstos para o restante do mandato.

Indicações femininas

Uma carta assinada por magistrados, juristas e membros da sociedade civil chegou às mãos do presidente Lula na última semana solicitando a indicação de dois nomes femininos para as vagas de ministras do Superior Tribunal de Justiça. A articulação pela demanda, que já havia iniciado no ano passado, surge em meio à proximidade da aposentadoria das ministras Assusete Magalhães e Laurita Vaz, integrantes da Corte.

Intervenção cambial

O Banco Central confirmou para esta segunda-feira a venda de até 2 bilhões de dólares das reservas internacionais em leilões de linha, processo no qual a autarquia se compromete a recomprar o dinheiro depois de alguns meses. A ação, realizada após quase três semanas sem interferência da instituição no mercado, representa a primeira intervenção cambial de 2025.

Agilização de processos

O Ministério das Cidades anunciou uma parceria com a Caixa Econômica Federal para agregar mais agilidade no atendimento às famílias do RS afetadas pelas enchentes de maio de 2024. A partir da ação, correspondentes bancários do banco passarão a atuar no processo de busca, definição e contratação de imóveis novos ou usados para as famílias impactadas.

Provas em imagens

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara aprovou em 2024 o projeto de lei que torna obrigatório anexar imagens com a placa do veículo junto com notificações de infração de trânsito registradas por equipamentos eletrônicos. A matéria, que aguarda votação conclusiva na CCJ da Casa antes de ir ao Senado, visa assegurar ao condutor do veículo multado o direito à ampla defesa nos processos administrativos.

ProUni 2025

O Ministério da Educação abrirá na próxima sexta-feira (24) o período de inscrições para o Programa Universidade Para Todos 2025. A iniciativa oferece bolsas integrais e parciais em cursos de graduação nas instituições privadas de educação superior para estudantes que realizaram a prova do ENEM e que cumprirem determinados critérios.

Saúde feminina

A Secretaria Estadual da Saúde inicia nesta segunda-feira um novo processo seletivo para adesão à estratégia SERMulher RS, destinada à implantação dos Serviços Especializados de Referência à Saúde da Mulher em todas as 18 Coordenadorias Regionais de Saúde. Serão selecionados no processo 13 prestadores de serviço, que serão responsáveis por atendimentos especializados em linhas de cuidado como câncer de útero, câncer de mama, endometriose, entre outras condições.

Visibilidade trans

A Defensoria Pública do RS promoverá no dia 29 de janeiro o seminário “Dia Nacional da Visibilidade Trans – Defensoria Pública e Promoção dos Direitos Humanos”, em alusão à data. O evento abordará os principais desafios, lutas e conquistas dessa parcela da população no âmbito dos direitos humanos e das políticas públicas.

Regularização de débitos

Encerra no dia 31 de janeiro o prazo para que cerca de 2,5 mil empresas excluídas do Simples Nacional, com débitos que superam R$93,5 milhões, possam regularizar pendências e solicitar reingresso no regime, garantindo efeitos retroativos e benefícios da modalidade. A Receita Estadual afirma que a medida visa incentivar o cumprimento voluntário das obrigações fiscais, promovendo a autorregularização e a recuperação de valores essenciais para os cofres públicos.

Solidariedade gaúcha

A prefeitura de Porto Alegre encaminhou nesta sábado uma equipe com quatro agentes e uma caminhonete para apoiar ações emergenciais em Florianópolis e nos demais municípios de Santa Catarina atingidos por recentes temporais. O envio de apoio se desdobrou após um contato do prefeito Sebastião Melo com seu homólogo da capital catarinense, Topázio Neto, para oferecer ajuda em meio à situação de crise.

