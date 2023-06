Rio Grande do Sul Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul receberá a Medalha do Mérito Farroupilha

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A cerimônia ocorrerá às 18h, no Salão Júlio de Castilhos, na Assembleia Legislativa Foto: Joel Vargas/ Agência ALRS A autoria da proposição é da Deputada Adriana Lara. (Foto: Joel Vargas/ Agência ALRS) Foto: Joel Vargas/ Agência ALRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, receberá no final da tarde desta quarta-feira (21) a Medalha do Mérito Farroupilha da Assembleia Legislativa.

A honraria é a distinção máxima do Parlamento gaúcho destinada às autoridades que contribuíram para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Rio Grande do Sul.

A autoria da proposição é da Deputada Adriana Lara. A cerimônia ocorrerá às 18h, no Salão Júlio de Castilhos, na Assembleia Legislativa.

Medalha do Mérito Farroupilha

A Medalha do Mérito Farroupilha é a distinção máxima da Assembleia Legislativa do Estado brasileiro do Rio Grande do Sul, sediada no Palácio Farroupilha, em Porto Alegre.

É uma medalha destinada a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento econômico, social e cultural do estado. A condecoração foi criada em 1995.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/presidente-do-tribunal-de-justica-do-rio-grande-do-sul-recebera-a-medalha-do-merito-farroupilha/

Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul receberá a Medalha do Mérito Farroupilha

2023-06-21