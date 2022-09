Geral Presidente do Tribunal Superior Eleitoral convida candidatos à Presidência para conhecer a sala de totalização

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ministro Alexandre de Moraes fez o convite para uma visita na próxima quarta feira. (Foto: Rosinei Coutinho/STF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes, convidou todos os candidatos a presidente e vice-presidente da República, bem como os representantes das entidades fiscalizadoras a comparecerem à sala da Seção de Totalização na próxima quarta feira (28), às 10h para conhecerem o local.

A sala da Seção de Totalização é um espaço de trabalho convencional, com computadores distribuídos em baias e com acesso livre para os representantes das entidades fiscalizadoras, como Ministério Público (MP), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Polícia Federal, partidos políticos, forças armadas e observadores internacionais.

A Seção de Totalização (Setot) é uma das áreas da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que atua no desenvolvimento dos sistemas de totalização e divulgação dos resultados. O setor é composto por uma equipe de 20 servidores que trabalham em conjunto com outros setores do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TRE).

A equipe não faz a totalização, que é realizada por um computador, que fica no Centro de Processamentos de Dados, sem qualquer interferência humana.

“Importante lembrar que os sistemas em uso no dia da eleição são lacrados e assinados digitalmente antes das eleições e o resultado de cada seção eleitoral acontece assim que a eleição termina, às 17h, com a emissão dos Boletins de Urna (BU) ainda nas seções eleitorais”, diz o TSE.

“Ou seja: o resultado de cada eleição é conhecido no término da votação, com a impressão do BU, que traz a quantidade de votos depositados em cada urna eletrônica. Além de ficarem disponíveis para consulta pública nas seções, os BUs também são entregues aos fiscais de partido e serão publicados em tempo real nas Eleições 2022.”

Consulta

Em outra frente, o Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reúne em um único espaço as informações mais importantes sobre o pleito deste ano, distribuídas em 32 seções de consulta, separadas por assunto. A página “Eleições 2022” pode ser acessada com apenas um clique na área “Eleições”, localizada no meio da página principal do Tribunal.

O campo específico permite a qualquer pessoa consultar, de maneira rápida e direta, o local de votação, dados sobre estatísticas eleitorais, mesários, pesquisas eleitorais, bem como acessar em “Normas e Documentações” todas as resoluções aprovadas pelo Plenário do TSE que regulamentam as regras das eleições, divididas também por tema.

São muitas as informações oferecidas pela Justiça Eleitoral sobre as Eleições 2022, o que demonstra a total transparência do processo eleitoral em curso. Algumas seções de dados estão reunidas em um grupo temático, tais como candidatos/partidos políticos, propaganda eleitoral, denúncia, divulgação, locais de votação, segurança do sistema, totalização e resultado, e urna eletrônica.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral