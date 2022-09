Geral Pagamentos por aproximação: Veja como se proteger de golpes

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2022

Não é novidade para ninguém que os pagamentos por aproximação, ou seja, o “contactless”, chegaram para facilitar o cotidiano de todo o cidadão brasileiro. A justificativa é simples: para realizar um pagamento basta aproximar o cartão da máquina e pronto, a transação está concluída.

Contudo, em meio a tanta praticidade na hora de pagar uma compra, alguns pontos precisam ser levados em consideração, como, por exemplo, a tentativa de golpes e fraudes. Em outras palavras, a segurança neste momento é de suma importância. Por conta disso, entender todas as informações sobre essa modalidade pode evitar que os usuários passem por golpes.

Nesse sentido, a seguir, confira algumas recomendações necessárias para que os pagamentos por aproximação aconteçam da melhor maneira possível e a sua compra ocorra de maneira satisfatória.

Os pagamentos por aproximação são seguros? Essa modalidade é que mais cresce no Brasil. De acordo com dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito (Abecs), o número de transações por aproximação aumentou 7 vezes em relação ao mesmo período do ano passado

Em primeiro lugar, é importante destacar que os pagamentos por aproximação são seguros. Com a tecnologia contactless, por exemplo, o pagamento pode ser feito em uma distância de até 4cm entre o cartão e a maquininha. Por isso, é indicado manter o cartão afastado até que você possa conferir o valor da transação.

Geralmente, as compras por aproximação são limitadas a R$200 por transação, a depender do banco do usuário. Para qualquer valor acima do estipulado inicialmente, por exemplo, será necessário inserir uma senha. Geralmente, cada cliente pode fazer até 5 pagamentos por aproximação por dia.

Portanto, como qualquer outra transação envolvendo cartão, é necessário tomar alguns cuidados. Confira as dicas a seguir.

Dicas de segurança

– 1. Acompanhe o extrato das suas transações: Em primeiro lugar, é importante destacar que é possível colocar uma senha, mesmo para pagamentos via contactless, conforme informação anterior.

Após isso, com os aplicativos de cartão ou de instituições financeiras você não precisa mais esperar a fatura chegar para conferir as compras que realizou no último mês. Você pode, por exemplo, acompanhar o seu extrato, periodicamente, para ter certeza que reconhece todas as transações.

– 2. Ative as notificações do aplicativo: Não deixe de verificar as notificações do seu aplicativo. Além de ficar de olho no extrato de suas transações, é importante ativar as notificações do aplicativo para receber um aviso sempre que uma nova compra for feita.

Dessa forma, você poderá identificar quase que instantaneamente quais compras são suspeitas e pode prosseguir para o bloqueio do cartão de crédito.

– 3. Desabilite a função de aproximação, caso precise: Ademais, essa função pode ajudar você bastante na hora de usar a função de aproximação. Geralmente, os novos cartões já chegam para você com a tecnologia contactless, mas você pode desabilitar a função a qualquer momento.

Na maior partes dos bancos, é necessário seguir para Configurações e, por lá, realizar o bloqueio dos cartões.

– 4. Atenção com o cartão: Com a possibilidade de realizar o pagamento por aproximação, é preciso ter ainda mais atenção com o lugar que você deixa seu cartão de crédito. Isso porque a ferramenta pode ser utilizada por qualquer pessoa sem sua autorização. Pelo mesmo motivo você também deve evitar emprestar seu cartão para terceiros.

– 5. Bloqueio do cartão em caso de roubo ou perda: Se você for assaltado ou perder o cartão prossiga para o bloqueio do cartão pelo aplicativo, e informe ao seu banco sobre o ocorrido, o quanto antes. Assim, você se resguarda de compras futuras.

Se você tomou todos os cuidados acima, mas, mesmo assim, foi vítima de alguma fraude envolvendo compras por aproximação, fique calmo e entre em contato imediatamente com o seu banco.

