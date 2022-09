Geral Conheça os dez bilionários brasileiros “self-made”

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Jorge Paulo Lemann, fundador da 3G Capital e homem mais rico do Brasil. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dez empresários brasileiros fazem parte da lista dos bilionários “self-made” da Forbes. Eles conquistaram tal status após terem criado suas próprias empresas e alcançarem o sucesso e fortuna por conta própria.

Este é o caso de Eduardo Saverin, segundo colocado no ranking geral, atrás de Jorge Paulo Lemann, que voltou ao topo do ranking dos maiores bilionários do país em 2022. O bilionário é cofundador do Facebook, ao lado de Mark Zuckerberg e mais três colegas. Eles fundaram a rede social enquanto estudavam na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

A lista de bilionários brasileiros segue os critérios da Forbes americana, que tem a participação acionária em empresas listadas em Bolsas de Valores como principal fonte de informação. A data de corte da apuração do patrimônio foi 31 de maio.

Conheça abaixo quem são esses empresários. Juntos, eles têm um patrimônio estimado em mais de R$ 322 bilhões.

Jorge Paulo Lemann

Através do fundo de investimentos 3G Capital, Lemann é acionista controlador da AB Inbev, controladora da Ambev e maior produtora de cervejas do mundo. O empresário detém também participações da holding Restaurant Brands International, dona do Burger King e da empresa de alimentos Kraft Heinz. Aqui no Brasil, Lojas Americanas e São Carlos Empreendimentos fazem parte de seu império.

– Fortuna: R$ 72 bilhões;

– Posição no ranking geral: 1ª;

– Idade: 82 anos;

– Origem do patrimônio: AB Inbev/3G Capital.

Eduardo Luiz Saverin

Nascido em São Paulo, Eduardo Saverin mora em Cingapura desde 2012. O cofundador do Facebook também mantém a B Capital, empresa de investimentos focada em startups. Segundo a Forbes, Saverin pensou neste ano em listar a B Capital na bolsa de Nova York, mas acabou desistindo por causa da alta volatilidade do mercado.

– Fortuna: R$ 52,8 bilhões;

– Posição no ranking geral: 2ª;

– Idade: 40 anos;

– Origem do patrimônio: Facebook.

Marcel Herrmann Telles

Telles é sócio de Jorge Paulo Lemann na 3G Capital e em outros empreendimentos. Também é acionista da ClearSale, através da Innova Capital, que fez em julho IPO na B3, a bolsa de valores brasileira.

– Fortuna: R$ 48 bilhões;

– Posição no ranking geral: 3ª;

– Idade: 72 anos;

– Origem do patrimônio: AB Inbev/3G Capital.

Carlos Alberto da Veiga Sicupira

Sócio da 3G Capital, Sicupira participa do Conselho de Administração das Lojas Americanas, ao lado de Paulo Alberto Lemann, primogênito de Paulo Jorge Lemann.

– Fortuna: R$ 39,85 bilhões;

– Posição no ranking geral: 4ª;

– Idade: 72 anos;

– Origem do patrimônio: 3G Capital.

Luciano Hang

Catarinense, Hang criou a varejista Havan em 1986, quando tinha 24 anos de idade, ao lado do ex-sócio Vanderlei de Limas. Hoje, ele é o único dono da rede de lojas de departamentos, que conta com mais de 100 lojas físicas espalhadas pelo país e mais de 15 mil funcionários.

– Fortuna: R$ 24,5 bilhões;

– Posição no ranking geral: 8ª;

– Idade: 59 anos;

– Origem do patrimônio: Havan.

Alexandre Behring da Costa

Formado em engenharia eletrônica, Behring da Costa é cofundador da 3G Capital e integra os conselhos de administração da Kraft Heinz e da Restaurant Brands International. O empresário é conhecido no mercado de private equity. O seu caminho cruzou o dos sócios da 3G durante um MBA em Harvard, em 1995.

– Fortuna: R$ 24 bilhões;

– Posição no ranking geral: 9ª;

– Idade: 55 anos;

– Origem do patrimônio: 3G Capital.

Miguel Gellert Krigsner

Krigsner é fundador de O Boticário, segundo maior empresa do segmento de cosméticos do Brasil. O empresário, nascido na Bolívia e naturalizado brasileiro, também tem participação no grupo Scalina, fabricante das marcas Trifil e Scala.

– Fortuna: R$ 16,8 bilhões;

– Posição no ranking geral: 16ª;

– Idade: 72 anos;

– Origem do patrimônio: O Boticário.

Walter Faria

Em 1998, Walter Faria adquiriu a pequena cervejaria Petrópolis, e, em 15 anos, a transformou em uma das maiores empresas de cerveja e bebidas do Brasil, detentora de marcas como Itaipava e Crystal.

– Fortuna: R$ 16,7 bilhões;

– Posição no ranking geral: 17ª;

– Idade: 66 anos;

– Origem do patrimônio: Grupo Petrópolis.

Jorge Neval Moll Filho

Em 1977, o cardiologista fundou a Rede D’Or, o maior grupo hospitalar do Brasil. O grupo fez seu IPO em 2020, na B3, movimentando R$ 11,3 bilhões na época. Mesmo após a abertura de capital, Moll Filho segue como principal acionista da companhia.

– Fortuna: R$ 13,6 bilhões;

– Posição no ranking geral: 22ª;

– Idade: 77 anos;

– Origem do patrimônio: Rede D’Or.

Alceu Elias Feldmann

Formado em agronomia pela Universidade Federal do Paraná, Feldmann é o fundador do Grupo Fertipar, empresa de fertilizantes. O empresário iniciou sua carreira como vendedor na Ultrafértil e, em 1980, alugou um armazém e fundou sua empresa.

– Fortuna: R$ 13 bilhões;

– Posição no ranking geral: 23ª;

– Idade: 72 anos;

– Origem do patrimônio: Fertipar.

As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral