Mundo Presidente dos EUA, Joe Biden diz que levou a sua idade em consideração ao decidir se candidatar à reeleição

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Aos 80 anos, o democrata é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos Foto: Twitter/Casa Branca Aos 80 anos, o democrata é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. (Foto: Twitter/Casa Branca) Foto: Twitter/Casa Branca

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que levou a sua idade em consideração enquanto pensava em se candidatar à reeleição nas eleições de 2024.

“[O eleitorado americano] vai assistir a uma corrida e vai julgar se eu tenho [condições] ou não. Eu os respeito dando uma boa olhada nisso. Me sinto animado com as perspectivas”, disse Biden quando questionado sobre sua idade durante uma entrevista coletiva na quarta-feira (26), ao lado do presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol, que realizou uma visita de Estado à Casa Branca.

Aos 80 anos, o democrata é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. Se for reeleito, ele encerrará o segundo mandato com 86 anos. “Em relação à idade, não posso nem dizer que adivinho quantos anos eu tenho. Não consigo nem dizer o número, não consigo registrar”, brincou.

Biden também alertou sobre o “perigo” que o ex-presidente Donald Trump “representa para a nossa democracia”. Os dois podem se enfrentar novamente no próximo pleito. Trump, que enfrenta processos judiciais, já anunciou que irá se candidatar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/presidente-dos-eua-joe-biden-diz-que-levou-a-sua-idade-em-consideracao-ao-decidir-se-candidatar-a-reeleicao/

Presidente dos EUA, Joe Biden diz que levou a sua idade em consideração ao decidir se candidatar à reeleição

2023-04-27