Justiça aceita denúncia contra dentista acusado de abusar sexualmente de pacientes em Viamão

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2023

O dentista foi preso no dia 8 deste mês no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre Foto: Polícia Civil/Divulgação O dentista foi preso no dia 8 deste mês, no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A juíza Caroline Zanotelli, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, aceitou a denúncia do MP (Ministério Público) contra o dentista Jeferson Scaranto pelo crime de violação sexual mediante fraude contra três mulheres.

Os abusos teriam sido cometidos contra pacientes no consultório do profissional, em Viamão, durante os atendimentos. Pelo menos outras três pacientes também relataram que foram vítimas do dentista, de 54 anos, que está preso preventivamente. Uma mulher gravou, com o celular, o suposto abuso.

A defesa de Scaranto nega os crimes. O dentista foi preso no dia 8 deste mês no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, quando voltava de São Paulo junto com sua esposa. Ele já havia sido detido em março, mas acabou liberado pela Justiça.

