Bolsonaro segue agindo nas redes sociais como se ainda estivesse à frente do governo federal. (Foto: Alan Santos/PR)

Bolsonaro segue agindo nas redes sociais como se ainda estivesse à frente do governo federal.

Bolsonaro segue fazendo postagens destacando “conquistas” do seu governo, sem alterar o status de Presidente da República em sua biografia nas redes sociais. O ex-presidente permanece fora do país, hospedado em uma mansão na Flórida, nos Estados Unidos.

Reconstrução

Recém-filiado ao PT e agora nomeado presidente da Embratur, Marcelo Freixo disse que a agência terá papel estratégico para reconstruir a imagem do Brasil no exterior, comprometendo-se em fazer do país um “exemplo de proteção ambiental, promoção da diversidade e estabilidade para investidores”.

Fake news

Notícias falsas que circulam pelas redes sociais sobre a taxação do Pix foram desmentidas pelo Banco Central, o qual informou que as alterações ocorridas tem relação apenas com limites e horários.

Economia

Colocando em pauta a discussão do panorama do mercado de crédito e conjuntura econômica, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu em Brasília com o Presidente da Federação Brasileira de Bancos, Isaac Sidney.

Indústria

Geraldo Alckmin diz que a indústria brasileira precisa urgentemente retomar a sua participação significativa no PIB. Ao assumir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente brasileiro promete buscar abertura de novos mercados, apostando no Brasil como o grande protagonista no processo de descarbonização da economia global.

Reaproximando

Lula deve se reunir com os 27 governadores coincidentemente no próximo dia 27. A data do encontro foi informada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, o qual informou que a reunião busca reaproximar o governo federal dos estados e municípios.

Plateia

Uma enorme fila marcou a posse de Marina Silva como ministra federal do Meio Ambiente, havendo até necessidade do uso de um telão para que as pessoas que não conseguiram entrar no local da cerimônia pudessem assistir ao evento.

Meio Ambiente

A ministra destacou a crise climática como um dos maiores desafios a serem enfrentados, afirmando que o assunto permanece sob responsabilidade da pasta a qual assume. Marina ressaltou ainda que a política ambiental brasileira está no mais alto nível de prioridade do novo governo.

Estiagem

A Defesa Civil do Estado permanece averiguando os efeitos da estiagem nos municípios do Rio Grande do Sul, avaliando as condições dos municípios e decretando, quando necessário, estado de situação emergencial.

De mudança

Eduardo Leite volta a residir no Palácio Piratini, salientando que retorna não para morar em um palácio, mas, sim, no trabalho, onde serve todas as gaúchas e gaúchos.

Desafio

Um dos principais desafios para a nova gestão de Eduardo Leite será o atendimento das demandas provenientes de escolas estaduais. Em relatório apresentado pela deputada estadual Sofia Cavedon (PT), consta que no governo anterior foram atendidas menos de 8% das solicitações.

Continuando

Dar continuidade aos trabalhos realizados na gestão passada é a proposta do chefe de gabinete da Casa Civil do RS, Jonatan Brönstrup. A ideia é dar seguimento às transformações que foram iniciadas no período anterior.

Faixas gremistas

Ricardo Gomes disse que a prefeitura não foi responsável por retirar as faixas gremistas postas na capital para a recepção do jogador Luis Suárez. O vice-prefeito de Porto Alegre afirmou no Twitter que a prefeitura licenciou em tempo recorde a colocação do material e que a retirada teria sido feita por um servidor público que não sabia da autorização.

Tecnologia

O Secretário de Segurança de Porto Alegre, Coronel Ikeda, destacou o investimento em tecnologia no aprimoramento das ações de segurança, ao compartilhar um flagrante de pichação pego por uma câmera, o qual possibilitou a detenção dos autores.

Construção Civil

Porto Alegre alcançou o melhor resultado em licenciamentos urbanísticos em 6 anos, conquista que a prefeitura atribui à modernização na legislação e do uso de tecnologias para melhorar o ambiente de negócios, aumentando investimentos.

Moradias

Buscando aprimorar a gestão urbana de Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo se reuniu com os eixos de governança municipal “Gestão” e “Econômico” para debater a regularização fundiária na capital.

1984

O vereador Jessé Sangali (Cidadania) comparou a Secretaria de Políticas Digitais, órgão criado pelo governo federal para monitorar e combater a desinformação, à “polícia do pensamento”, organização presente no romance “1984” cuja função é descobrir e punir o “crime” de pensar.

Inacabadas

Escolas que possuem obras inacabadas foram visitadas por Giovane Byl (PTB). O vereador de Porto Alegre aponta as construções pendentes como um agente que afasta as crianças do ensino e do desenvolvimento social.

Em obras

Cerca de 25 mil moradores de Porto Alegre devem ser beneficiados pelo serviço de substituição de redes de água no Quadrilátero Central. A obra realizada na rua Voluntários da Pátria havia sido interrompida por 17 dias, por solicitação dos lojistas do Centro Histórico, em função do período de vendas de fim de ano.

Indicação

Buscando representatividade no governo, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil no RS indicou ao ministro Luiz Marinho e ao presidente Lula o nome do auditor fiscal Vanius Corte para a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado.

