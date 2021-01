Acontece Presidentes da Assembleia e da Cotrijal participam de audiência com Bolsonaro em Brasília

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Ernani Polo (PP), e o presidente da Expodireto Cotrijal, Nei César Mânica, se deslocaram à Brasília para uma audiência com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), nesta terça-feira (12). O embaixador da feira e vice-presidente da Rede Pampa de Comunicação, Paulo Sérgio Pinto também marcou presença no encontro.

A reunião foi intermediada pelo deputado federal Ubiratan Sanderson (PSL) e realizada no Palácio do Planalto. Um dos assuntos tratados com o presidente foi a vacina da Covid-19 e ainda a solicitação feita pelo líder do legislativo gaúcho para prorrogação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, voltado ao setor de eventos e entretenimento, que se encerrou no mês passado. Bolsonaro disse que irá analisar o tema com o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Na sequência, o presidente da Assembleia relatou ao presidente da república sobre as dificuldade que o setor de eventos enfrenta devido a pandemia do novo coronavírus, assim como artistas da música regional e grupos de baile, que estão impedidos de trabalhar e sem qualquer receita, o que dificulta a retomada do pagamento integral dos salários dos funcionários durante o mesmo período em que foi concedido o benefício federal. Além disso, foi apresentada a Bolsonaro uma lista de propostas da Ubrafe (União Brasileira de Promotores de Feiras e Exposições) para o segmento garantir emprego e renda.

Bolsonaro confirma presença na Expodireto

O presidente da República confirmou que irá participar da Expodireto Cotrijal 2021. O evento vai ocorrer do dia 01 ao dia 05 de março, em formato híbrido, em Não-Me-Toque. Bolsonaro receberá o Troféu Brasil Expodireto, organizado pela Rede Pampa de Comunicação e pela Cotrijal, na categoria Liderança Nacional, pelo apoio ao setor do agro. O convite foi entregue pelo presidente da Expodireto, Nei César Mânica, pelo embaixador da Expodireto, Paulo Sérgio Pinto e pelo deputado Ernani Polo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece