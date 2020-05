Polícia Preso motorista embriagado que tentou fugir da polícia na Freeway

Prisão ocorreu em Osório, no Litoral Norte Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na manhã desta quarta-feira (06), um motorista embriagado que tentou fugir ao perceber que iria ser abordado pelos agentes em Osório, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Durante fiscalização na Freeway, os policiais observaram que um Onix, com placas de Alvorada, era conduzido de forma perigosa. Após receber ordem de parada, o condutor iniciou a fuga. Por 15 quilômetros, ele realizou diversas manobras perigosas na rodovia, inclusive jogou o veículo na direção da viatura policial que o perseguia para tentar tirá-la da pista.

Os policiais conseguiram interceptar o carro e prenderam o motorista. O homem, de 30 anos, natural de Santa Maria, já tem antecedentes por roubo.

Ele estava acompanhado da esposa, com antecedentes por furto qualificado, e da filha, de 10 anos. O motorista realizou o teste do bafômetro, que comprovou a embriaguez.

