Rio Grande do Sul Preso o casal que viajava com os filhos transportando 70 quilos de maconha em Bagé

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

O casal estava com os dois filhos, de um e três anos. A ação ocorreu na BR-293, em Bagé Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

Na tarde desta quinta-feira (29), a PRF (Policia Rodoviária Federal) prendeu um casal e apreendeu um carro com 70 quilos de maconha que estavam no porta-malas. O casal estava com os dois filhos, de um e três anos. A ação ocorreu na BR-293, em Bagé, na Região da Campanha.

Durante operação de combate ao crime, os policiais visualizaram um Clio, com placas de Caxias do Sul, sendo dado ordem de parada ao motorista. No veículo havia um casal e seus filhos de um e três anos.

Em revista ao carro, foi localizado no porta-malas fardos com diversos tabletes de maconha, pesando 70 quilos. O homem, 28 anos, de Caxias do Sul, e a mulher, também de 28 anos, de Tramandaí, foram presos, as drogas e o carro apreendidos, sendo tudo encaminhado para a polícia judiciária em Bagé. As crianças foram entregues aos cuidados do Conselho Tutelar de Bagé.

