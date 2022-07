Polícia Preso homem que arremessava pedras em veículos na avenida Castelo Branco, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2022

Ele também havia arremessado pedaços do guard rail na via para danificar os automóveis. Foto: PMPA/Divulgação Ele também havia arremessado pedaços do guard rail na via para danificar os automóveis. (PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

A Guarda Municipal de Porto Alegre prendeu em flagrante um homem que estava atirando pedras contra os veículos que trafegavam pela avenida Castelo Branco, nas imediações da Ponte do Guaíba. O patrulhamento foi intensificado na região após a chegada de uma denúncia anônima. O suspeito tem 39 anos e possui extensa ficha criminal. Ele também havia arremessado pedaços do guard rail na via para danificar os automóveis.

“Após o recebimento da denúncia, a guarnição mais próxima foi acionada para realizar uma varredura na região. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para área judiciária”, ressaltou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento. Ele foi autuado por dano e conduzido ao sistema prisional. A ação ocorreu na sexta-feira (1) à noite.

Em meio ao patrulhamento, um motorista acionou os agentes para informar que o veículo dele estava com os pneus furados em função dos fragmentos de guard rail deixados sobre a avenida. A vítima acompanhou a guarnição até o Palácio da Polícia para prestar queixa.

Efetivo reforçado

No primeiro semestre deste ano, a Guarda Municipal recebeu reforços para fortalecer o patrulhamento. Foram incorporados novos armamentos, viaturas e demais equipamentos como lanternas táticas. Os investimentos visam a ampliar e qualificar a atuação do efetivo no combate à criminalidade.

