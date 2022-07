Porto Alegre Operação Esforço Concentrado dispersa cinco aglomerações na Cidade Baixa, em Porto Alegre

A Operação Esforço Concentrado, que reúne as forças policiais sob coordenação da Secretaria Municipal de Segurança, realizou na madrugada deste sábado (2) mais uma ação de combate à criminalidade e manutenção da ordem pública em Porto Alegre. Durante a operação, cinco dispersões de público foram realizadas pelos agentes no bairro Cidade Baixa.

As abordagens para desobstrução das vias ocorreram em um intervalo das 2h às 3h30min em ruas como Lima e Silva, João Alfredo, República e José do Patrocínio. As dispersões foram realizadas de forma pacífica. Mais de 200 pessoas foram retiradas da via pública.

Mais de 25 agentes, divididos em dez viaturas, participaram da ação. O efetivo foi composto pela Guarda Municipal, Polícia Civil, Brigada Militar, fiscais do município e agentes de trânsito da EPTC.

“A Cidade Baixa tem regras e normas a serem cumpridas. A prefeitura é parceira do comércio noturno e trabalha para que o público usufrua do lazer dentro dos bares e não em vias públicas. O bairro é um espaço de boa conivência ordeira”, afirmou o secretário-adjunto de Segurança, Comissário Zottis.

De forma rotineira aos finais de semana, a Esforço Concentrado é realizada em diferentes pontos da Capital, sempre buscando o enfrentamento à criminalidade e a manutenção da ordem pública.

