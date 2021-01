Porto Alegre Presos suspeitos de envolvimento em execução ocorrida em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Houve ainda o recolhimento de uma pistola calibre 380 que pode ter sido usada no crime Foto: Polícia Civil/Divulgação Houve ainda o recolhimento de uma pistola calibre 380 que pode ter sido usada no crime. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil anunciou a prisão de dois suspeitos de envolvimento em uma execução, além da apreensão de mais de 100 quilos de maconha e uma quantidade acima de 1,7 mil porções de crack, durante uma operação realizada em Porto Alegre. Houve ainda o recolhimento de uma pistola calibre 380 com numeração raspada.

A arma pode ser a mesma utilizada no homicídio ocorrido na sexta-feira passada na rua Comendador Eduardo Secco, na vila Ipê. A execução ocorreu quando a vítima foi alvo de tiros de pistola calibre 380, vindos de indivíduos que estavam um veículo de cor branca.

A ação foi conduzida pelos agentes da 5ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa, sob comando do delegado Gabriel Bicca. Os criminosos, ambos de 25 anos, foram presos durante as diligências dos agentes realizadas na terça-feira (12) no bairro Cascata.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre