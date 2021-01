Rio Grande do Sul Pelo menos 31 mil clientes ainda estão sem energia no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Segundo a CEEE, região de Pelotas é a mais afetada, com 25 mil unidades sem abastecimento Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Segundo a CEEE, região de Pelotas é a mais afetada, com 25 mil unidades sem abastecimento. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O número de clientes sem energia elétrica no Rio Grande do Sul devido ao temporal registrado na noite da última segunda-feira (11) caiu para 31 mil, segundo atualização divulgada na manhã desta quarta (13). No final da tarde passada, esse número estava em 135 mil.

De acordo com a CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica), a área mais atingida é a Região Sul, especialmente na área de Pelotas, onde ainda há 25 mil unidades sem abastecimento. No Centro-Sul, são 2,5 mil pontos sem energia, no Litoral Sul, outros mil. Na Região Metropolitana, há 2,6 mil unidades sem luz.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul