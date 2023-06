Rio Grande do Sul Press Trip Encantos de Gramado reúne jornalistas e influenciadores digitais na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2023

Hospitalidade, gastronomia e entretenimento de um dos principais destinos turísticos do Brasil foram apresentados aos jornalistas e influenciadores Foto: Divulgação Hospitalidade, gastronomia e entretenimento de um dos principais destinos turísticos do Brasil foram apresentados aos jornalistas e influenciadores. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A segunda edição da Press Trip Encantos de Gramado reuniu 20 jornalistas e influenciadores digitais dos segmentos de lifestyle, viagem e gastronomia na cidade da Serra Gaúcha, no último fim de semana.

A viagem, que iniciou na sexta-feira (2) e prosseguiu até domingo (4), teve o objetivo de apresentar para os formadores de opinião a hospitalidade, gastronomia e entretenimento de um dos principais destinos turísticos do Brasil.

“Cada vez mais, as marcas têm investido em relacionamento estratégico, pois entendem que o espectador – seja dos veículos de comunicação ou das redes sociais – quer ver experiências reais”, explicou a jornalista e assessora de comunicação Lú Rocha, da Insider2 Comunicação, que promoveu o evento.

“As pessoas querem saber mais sobre as marcas que consomem, conhecer a reputação e entender se estão alinhadas com os seus propósitos. Isso cria um elo que, se for bem trabalhado, fideliza e se torna um diferencial”, completou a especialista em marketing e gestão de crise.

A Press Trip Encantos de Gramado contou com a participação do editor do portal O Sul, Marcelo Warth, e da comunicadora da Rádio Pampa Carolina Rodrigues.

Os convidados ficaram hospedados no Hotel Buona Vitta Gramado, jantaram no restaurante O Piano, almoçaram na churrascaria Chama de Fogo, visitaram os parques Acquamotion e Snowland e assistiram aos espetáculos do Gatzz Gramado. A Turistur foi responsável pelos deslocamentos.

