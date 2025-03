Bruno Laux Pressionado pela oposição, Hugo Motta inicia discussões sobre o futuro do PL da Anistia na Câmara

Por Bruno Laux | 31 de março de 2025

Presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).(Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Polêmica em pauta

Em meio à intensa pressão de parlamentares bolsonaristas, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pretende se reunir reservadamente nos próximos dias com lideranças do PT e do PL para tratar do futuro do projeto que anistia envolvidos nos atos antidemocráticos do 8 de Janeiro. Com expectativa de encaminhar a pauta para debate em comissão especial, o chefe parlamentar sinalizou a pessoas próximas que deve tomar uma decisão sobre o assunto até o final de abril.

Pressão política

Apesar da resistência de Motta, lideranças da oposição prometem seguir pressionando pelo avanço do projeto da anistia, ameaçando até mesmo obstruir os trabalhos na Câmara. O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) planeja conversar nesta terça-feira com o chefe da Casa Legislativa, na esperança de que paute a discussão no próximo colégio de líderes, previsto para quinta (3).

Foro privilegiado

O deputado federal Sanderson (PL-RS) pretende se reunir nos próximos dias com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para tratar do avanço da PEC que põe fim ao foro privilegiado. O movimento ocorre em meio à mobilização de parlamentares da oposição na busca de alternativas para retirar do STF o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por envolvimento em uma suposta trama golpista.

Retorno do exterior

Após uma semana de compromissos no Japão e Vietnã, o presidente Lula retornou ao Brasil neste domingo, desembarcando em Brasília. O líder brasileiro deve voltar a viajar ao exterior somente em maio, quando planeja participar na Rússia dos festejos dos 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial.

Aproximação com a base

Atendendo a conselhos de chefias do Legislativo, Lula deve ter um novo encontro informal com lideranças partidárias ao longo do mês de abril. O “happy hour”, mobilizado para ampliar o diálogo do presidente com a base aliada, terá foco especial na articulação do governo pelo avanço da reformulação da tabela do IR.

Mobilização na Paulista

Cerca de 6,6 mil pessoas estiveram presentes neste domingo na manifestação convocada por entidades de esquerda na Avenida Paulista, segundo um levantamento da USP. A mobilização, realizada contra os movimentos de anistia para os presos do 8 de Janeiro, também contou com pedidos de prisão para o ex-presidente Jair Bolsonaro e de apoio ao fim da escala 6×1.

Redução descartada

Em meio aos questionamentos ao governo federal sobre o possível avanço de uma reforma administrativa, a ministra da Gestão, Esther Dweck, descartou planos de redução do tamanho do Estado para cortar gastos. A líder ministerial argumenta que há outros pontos do Poder Público que têm mais capacidade de diminuição de custos e que o foco da atual gestão é transformar o Estado para melhorar a prestação de serviço público.

Direitos TEA

A Comissão de Direitos Humanos do Senado terá uma audiência pública nesta quarta-feira para debater os direitos e a proteção de pessoas com autismo no Brasil. Articulado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF), o encontro integra o ciclo de debates sobre os direitos das pessoas com deficiência e doenças raras realizado na Casa Legislativa.

Custódia garantida

Segue para votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara o projeto do deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) que estabelece audiência de custódia para prisão civil por atraso no pagamento de pensão alimentícia. O parlamentar afirma que a medida viabilizará uma análise mais célere e adequada da legalidade e da necessidade da prisão, além de garantir a oitiva do preso.

De volta ao Brasil

Mais 104 brasileiros repatriados desembarcaram no final da última semana em Fortaleza (CE) e Belo Horizonte (MG), vindos dos Estados Unidos. O grupo de 79 homens e 25 mulheres foi recebido por equipes do governo federal que atuam no acolhimento e encaminhamento dos deportados no território brasileiro.

Pilotos capacitados

Motoboys e mototaxistas poderão ser obrigados a realizar periodicamente cursos de capacitação sobre normas de segurança no trânsito. O deputado Yury do Paredão (MDB-CE), autor de um projeto que trata da determinação, argumenta que a falta de qualificação permanente dos trabalhadores em meio à rápida transformação do trânsito e crescimento da demanda por serviços do tipo amplia o risco de acidentes nas vias públicas.

Reforma tributária

O senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator do projeto que cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, está confiante de que a proposta pode ser votada no plenário ainda no primeiro semestre. Nesta quarta-feira, o parlamentar apresentará na CCJ da Casa seu plano de trabalho sobre o texto, que integra a segunda parte do novo modelo de tributação sobre o consumo.

Agro em pauta

Entidades ligadas à agricultura gaúcha se reúnem nesta segunda-feira no Palácio Piratini para dialogar sobre os principais desafios do setor, com foco especial na renegociação de dívidas dos produtores locais. Com participação do governador Eduardo Leite e secretários, o encontro prossegue com os diálogos iniciados na última semana sobre a necessidade de urgência no apoio ao segmento.

Compra Assistida

Mais de 3,2 mil famílias de Porto Alegre estão habilitadas a receber um imóvel do programa Compra Assistida, do governo federal. O número atingido decorre de uma força-tarefa do Departamento Municipal de Habitação e do Escritório de Reconstrução da cidade, destinada à identificação dos moradores, articulação de laudos técnicos das residências atingidas e protocolo correto dos dados ao governo federal.

Patrimônio imaterial

Entrou em discussão na Câmara de Porto Alegre o projeto conjunto dos vereadores Giovane Byl (PODEMOS) e Giovani Culau e Coletivo (PCdoB) que declara a Vila dos Pescadores como patrimônio cultural imaterial da capital gaúcha. Os autores do texto afirmam que a relação dos habitantes com o Lago Guaíba e a pesca artesanal remonta às origens da cidade, quando a atividade pesqueira representou significativa importância para a subsistência das primeiras comunidades.

Bruno Laux

@obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Pressionado pela oposição, Hugo Motta inicia discussões sobre o futuro do PL da Anistia na Câmara

