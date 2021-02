Brasil Pressionado pelo atraso da vacinação contra o coronavírus, o governo promete investir mais nos projetos de imunizantes 100% brasileiros

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2021

Ao todo, o país conta com 15 projetos de imunizantes propostos em 2020. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Apesar da falta de recursos, os projetos de vacinas contra Covid-19 produzidas no Brasil avançam. Até agora, quatro projetos mostram chances reais de seguir adiante e que devem iniciar os testes em humanos ainda este ano.

Ao todo, o país conta com 15 projetos de imunizantes propostos em 2020. Os mais promissores, porém, são os do Instituto do Coração, do Instituto de Ciências Biológicas da USP, da start-up paulista Farmacore e da UFMG.

Os projetos dividem o investimento modesto de R$ 9 milhões do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que “não pode ficar comprando se podemos produzir aqui”. O governo Bolsonaro é criticado pela comunidade científica por investir em medicamentos preventivos sem eficácia comprovada contra a Covid-19.

Para a fase inicial, uma vacina precisa de R$ 1,5 milhão. Depois disso, não menos que R$ 10 milhões até o ensaio clínico são necessários para cada projeto. Os testes em humanos custam ainda mais: a título de comparação, a vacina da Moderna recebeu do governo norte-americano US$ 1 bilhão, sem garantia de retorno.

Butantan

O Instituto Butantan deve receber na quarta-feira (3) insumos para produzir mais 8,6 milhões de doses da vacina contra a covid-19 CoronaVac. Segundo divulgou em nota na manhã do domingo (31 de janeiro) o governo de São Paulo, 5,4 mil litros do insumo farmacêutico ativo estavam no Aeroporto de Pequim, na China, prontos para ser embarcados para o Brasil.

O Butantan já entregou ao Ministério da Saúde 8,7 milhões de doses da vacina para o programa de imunização que está sendo conduzido em todo o país. Em São Paulo, 385 mil pessoas foram vacinadas contra a doença.

O ministério também confirmou a compra de mais 54 milhões de doses de CoronaVac, além das 46 milhões que já estavam contratadas e que serão produzidas pelo Butantan. Assim, o instituto deve entregar 100 milhões de doses do imunizante produzido em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

O Ministério da Saúde informou ter garantido a compra de um total de 354 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 que devem ser recebidas ainda neste ano. Dessas, 254 milhões serão produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com a farmacêutica britânica AstraZeneca. O governo federal também tem feito negociações com os laboratórios Gamaleya, da Rússia, Janssen, Pfizer e Moderna, dos Estados Unidos, e Barat Biotech, da Índia.

