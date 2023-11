Brasil Prevenção contra golpes: Nubank anuncia bloqueador de ligações suspeitas

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2023

Aplicativo dificulta que terceiros liguem para potenciais vítimas de golpe fingindo se passar pela central de atendimento da empresa. (Foto: Reprodução)

Em mais um passo para proteger seus clientes, o Nubank anunciou uma nova ferramenta de segurança em seu aplicativo: o Alô Protegido. O recurso ajuda a combater golpes que podem acontecer por chamadas telefônicas, bloqueando de forma automática ligações suspeitas de falsas centrais de atendimento.

Neste momento, as chamadas bloqueadas são aquelas nas quais os golpistas “camuflam” o telefone de origem da ligação indevida, o substituindo pelo número de contato do Nubank. A empresa segue trabalhando em desdobramentos da iniciativa para dar ainda mais ferramentas de segurança aos seus clientes.

O lançamento faz parte da campanha #PareceMasNãoÉoNubank, que tem o propósito de alertar as pessoas para situações comuns que podem até parecer relacionadas ao banco, mas não são. O Nubank é a primeira instituição financeira do mundo a oferecer esse tipo de serviço aos clientes. Inicialmente, a proteção foi lançada para usuários Android.

“Queremos ir além das campanhas educacionais e trazer uma solução eficaz para combater chamadas fraudulentas e proteger ainda mais nossos clientes. Foi pensando nisso que desenvolvemos o Alô Protegido. A ideia é oferecer alertas inteligentes e realizar o bloqueio de números suspeitos automaticamente, evitando que os usuários se tornem vítimas de golpes e fraudes”, afirma Fabiola Marchiori, VP de engenharia do Nubank.

Na prática, com o Alô Protegido ativado, caso o cliente receba uma chamada de uma falsa central que está usando o número do Nubank, o app será capaz de bloquear a ligação de forma automática. Para ativar a proteção não é necessário baixar nenhum aplicativo adicional ou instalar qualquer programa. Basta acessar o menu ‘Segurança’ no app do Nubank e em seguida clicar na opção Alô Protegido. Depois disso, o usuário deve clicar no botão para ativar e em ‘Permitir’ para autorizar o gerenciamento de chamadas pelo aplicativo.

Benefícios

* Bloqueio inteligente: Barreira automática de números suspeitos e falsas centrais de atendimento;

* Suporte ágil e verificado: Chamadas autenticadas, confiáveis e mais rápidas com o suporte do Nubank.

Vale lembrar que esta é uma camada adicional de segurança com o objetivo de dificultar que as pessoas caiam em golpes de engenharia social. Em caso de dúvida de qualquer abordagem via telefone, o recomendado é que a pessoa desligue a chamada e procure a empresa via canais oficiais de atendimento. Além disso, o Nubank não solicita que as pessoas baixem aplicativos, realizem operações ou troquem senhas para efetivação de qualquer ação por telefone.

2023-11-14