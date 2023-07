Saúde Previna-se: os 5 tipos de câncer mais perigosos e os principais sintomas de cada tumor

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2023

Maioria dos tipos de câncer mais perigosos se desenvolvem em órgãos da região abdominal. (Foto: Freepik)

Um estudo feito pelo Global Cancer Observatory e pela International Agency for Research on Cancer, entidades associadas à Organização Mundial da Saúde (OMS), apontou quais são os tipos de câncer mais perigosos. Câncer de pâncreas, de vesícula biliar, de esôfago, de fígado e de pulmão são os mais letais – ou seja, poucas pessoas sobrevivem cinco anos após o diagnóstico do tumor maligno.

Quanto mais precoce o câncer for descoberto, mais eficiente será o tratamento e mais chances o paciente tem de sobreviver. Por isso, é importante ficar atento aos sintomas e manter o check-up em dia. Ao sinal de qualquer mudança no corpo, deve-se procurar por um médico para investigar.

Quais são os sintomas do câncer? Existem mais de 100 tipos de câncer e os sintomas são diversos – às vezes, a doença pode ser assintomática por vários anos. Veja abaixo os sintomas dos cânceres mais perigosos.

Câncer de pâncreas

O câncer de pâncreas mais comum é do tipo adenocarcinoma, que corresponde a 90% dos casos diagnosticados. A maioria dos tumores está localizado no lado direito do órgão (a cabeça).

Por ser de difícil detecção e ter desenvolvimento agressivo, o câncer de pâncreas apresenta alta taxa de mortalidade, principalmente por conta do diagnóstico tardio. Segundo o Inca, este tumor maligno é responsável por cerca de 1% de todos os tipos de câncer diagnosticados e por 5% do total de mortes causadas pela doença, no Brasil.

De acordo com o Inca, os principais sintomas de câncer de pâncreas são:

Fraqueza;

Perda de peso;

Falta de apetite;

Dor abdominal;

Urina escura;

Olhos e pele de cor amarela;

Náuseas;

Dores nas costas.

Em 2021, pesquisadores da Universidade de Oxford identificaram 23 sintomas associados ao câncer de pâncreas, incluindo dois até então não reconhecidos — como sentir sede e ter urina escura. O levantamento mostrou que os pacientes normalmente apresentam sintomas até um ano antes de receberem o diagnóstico do tumor maligno.

Câncer de vesícula biliar

A vesícula biliar é um órgão localizado abaixo do fígado cuja função é armazenar a bile, líquido que atua na digestão da gordura no intestino. O colangiocarcinoma é o tipo de tumor mais comum.

Segundo o Instituto Oncoguia, os principais sintomas do câncer de vesícula biliar são:

Dor abdominal;

Náusea e vômitos;

Icterícia;

Nódulos no abdômen.

Podem surgir também sintomas menos comuns para tumores na vesícula biliar, como:

Perda de apetite;

Perda de peso;

Inchaço abdominal;

Febre;

Coceira intensa pelo corpo;

Fezes claras;

Urina escura.

O grande problema do câncer na vesícula biliar é que, normalmente, os sintomas surgem apenas quando a doença já está avançada, o que prejudica a eficácia do tratamento e reduz as chances de cura.

Câncer de esôfago

O câncer de esôfago é o sexto mais frequente entre os homens brasileiros e o 15º entre as mulheres, indica as estatísticas do Inca. Em todo o mundo, ele é o oitavo mais frequente (considerando ambos os sexos) e a incidência em homens é cerca de duas vezes maior do que em mulheres.

Os principais sintomas do câncer de esôfago são, segundo o Inca:

Dificuldade ou dor ao engolir;

Dor atrás do osso do meio do peito; Dor no tórax;

Sensação de obstrução à passagem do alimento pela garganta;

Náuseas;

Vômitos;

Perda do apetite.

Normalmente, o câncer de esôfago não apresenta sinais em estágio inicial. A dificuldade de engolir indica que o tumor já está em desenvolvimento avançado. O paciente começa a apresentar dificuldade de engolir alimentos sólidos, que avança para pastosos e líquidos. Por conta da dificuldade na alimentação, é comum perder peso.

Câncer de fígado

Existem dois tipos de câncer de fígado. O chamado primário é aquele que começa no próprio órgão. Já o secundário ou metastático é o tumor que começa em outro órgão e, com a evolução da doença, acaba atingindo o fígado também.

O tipo mais comum de câncer de fígado é o hepatocarcinoma ou carcinoma hepatocelular. Ele é considerado agressivo (de rápida evolução) e ocorre em mais de 80% dos casos.

De acordo com o Inca, os principais sintomas do câncer de fígado são:

Dor abdominal;

Massa abdominal;

Distensão abdominal;

Perda de peso inexplicada;

Perda de apetite;

Mal-estar;

Icterícia (tonalidade amarelada na pele e nos olhos);

Ascite (acúmulo de líquido no abdômen).

Câncer de pulmão

Estimativas do Inca apontam que o câncer de pulmão é o terceiro tipo de tumor maligno mais comum em homens e o quarto em mulheres no Brasil. Por ser muito incidente, a mortalidade desta doença é alta: ocupa o primeiro lugar entre os homens e o segundo entre as mulheres segundo estimativas mundiais de 2020. A principal causa do câncer de pulmão é o tabagismo ou a exposição ao fumo passivo.

Os principais sintomas do câncer de pulmão, de acordo com o Inca, são:

Tosse persistente;

Escarro com sangue;

Dor no peito;

Rouquidão;

Piora da falta de ar;

Perda de peso e de apetite;

Pneumonia recorrente ou bronquite;

Sentir-se cansado ou fraco;

Nos fumantes, o ritmo habitual da tosse é alterado e aparecem crises em horários incomuns. As informações são do jornal O Globo.

