Principais hospitais do País "salvam" 4 mil pacientes do SUS

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2023

Em cinco anos, o programa Saúde em Nossas Mãos levou a uma economia de R$ 548 milhões aos cofres públicos. (Foto: Reprodução)

Uma iniciativa inédita envolvendo alguns dos hospitais mais conceituados do País está ajudando a melhorar os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a salvar vidas. O programa Saúde em Nossas Mãos já conseguiu evitar 11.243 casos de infecção hospitalar e salvar mais de 4 mil pessoas desde que foi criado, há cinco anos, segundo levantamento inédito divulgado no fim do mês passado.

A iniciativa é do Ministério da Saúde, em parceria com os Hospitais Alemão Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa de São Paulo, HCor, Albert Einstein, Moinhos de Vento e Sírio-Libanês, todos com acreditação internacional. Profissionais desses hospitais treinam colegas em mais de 300 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do SUS nas melhores práticas para combater a infecção hospitalar.

“Quando estamos tratando de doentes muito graves, nada é simples: manejar um respirador, trocar um cateter, mexer no paciente, tudo tem risco muito alto”, afirma o CEO do HCor, Fernando Torelly, representante dos hospitais no programa do SUS. “Nós vamos aos hospitais, fazemos treinamento das equipes, qualificação, monitoramento de indicadores de infecção hospitalar, e ajudamos a implementar os protocolos dos nossos hospitais. Isso passa por higiene da equipe, manuseio do paciente, entre outras coisas. Com isso, estamos atingindo um padrão ouro, equivalente aos dos melhores hospitais do mundo, com baixo número de infecções.”

Economia aos cofres públicos

Em cinco anos, o projeto levou a uma economia de R$ 548 milhões aos cofres públicos, segundo o Ministério da Saúde. Somente nos últimos 18 meses, foram 3.764 casos de infecção evitados, 1.434 vidas salvas e uma economia estimada de R$ 230.500.178.

Segundo os dados do programa, para cada R$ 1 investido, o projeto gera uma economia de R$ 4,14 ao SUS. E esses resultados podem ser ainda mais impactantes, visto que o ciclo atual se encerra em dezembro deste ano. A longo prazo, a expectativa é de contribuir com a mudança da cultura das organizações de saúde com relação à segurança do paciente.

“Um paciente, quando tem uma infecção hospitalar, fica mais tempo internado, gasta mais dinheiro público nesse atendimento”, explicou Torelly. “Além disso, ele ocupa um leito que poderia estar sendo usado por um outro paciente.”

Isenção fiscal

O dinheiro para a implementação dos treinamentos vem da isenção fiscal oferecida aos hospitais pelo governo. Em vez de pagar determinados impostos, as instituições de saúde de ponta podem optar por investir em alguns programas. No caso do HCor, por exemplo, o montante é de R$ 60 milhões, segundo Torelly. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

