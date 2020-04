Política Previsão de déficit do setor público aumenta para R$ 500 bilhões, aponta o Tesouro Nacional

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2020

A previsão de déficit do setor público consolidado – que reúne as contas do governo federal, de Estados, municípios e estatais – cresceu e agora se aproxima de R$ 500 bilhões em 2020. O rombo é causado principalmente pelas medidas para mitigar a crise causada pelo coronavírus.

A previsão atualizada foi divulgada nesta terça-feira (07) pelo secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Há pouco mais de uma semana, a estimativa mencionada por ele era de um déficit em torno de R$ 400 bilhões para o setor público.

As medidas anunciadas são vistas como necessárias pelo secretário. “O desafio de todos nós é não se preocupar muito com economia fiscal [neste momento], gastar o necessário com o vulnerável e garantir que a saúde tenha os recursos necessários”, afirmou em evento virtual promovido pelos jornais O Globo e Valor Econômico.

Ele reafirmou, no entanto, que as ações a serem criadas para combater a crise devem ter validade somente neste ano. “Neste ano, temos que fazer o gasto necessário. O que não podemos cometer de erro é aumentar o gasto com despesas permanentes. Esse erro não se deve cometer”, disse.

