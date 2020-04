Rio Grande do Sul Defesa Civil distribui 2,5 mil cestas básicas para municípios gaúchos em situação de emergência

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2020

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Defesa Civil Estadual, adquiriu 2,5 mil cestas básicas para distribuir às famílias em situação de vulnerabilidade social. As 60 toneladas de alimentos não perecíveis serão destinadas a municípios em situação de emergência em razão da estiagem e do coronavírus.

O critério de distribuição tem como parâmetro as cidades em situação de emergência com menor renda per capita. Nesta terça-feira (07), a Central de Doações recebeu os alimentos. Na semana passada, a Defesa Civil já havia enviado 500 quilos de alimentos não perecíveis para Bagé.

Interessados em fazer doações devem contatar a Central de Doações da Defesa Civil Estadual, localizada no Centro Administrativo do Estado, na avenida Borges de Medeiros, 1.501, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 18h. As doações devem ser agendadas previamente, evitando aglomerações e o deslocamento de pessoas, pelo telefone (51) 3288-6781.

