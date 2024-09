Ciência Previsão sobre o derretimento da “Geleira do Juízo Final” é alarmante, dizem cientistas

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2024

A geleira Thwaites, na Antártica, está derretendo em uma velocidade alarmante. (Foto: Nasa/Divulgação)

Cientistas descobriram que a geleira Thwaites, na Antártica, está derretendo em uma velocidade alarmante – fenômeno que reforça a expectativa de aumento do nível do mar no mundo todo.

Estudos da Colaboração Internacional da Geleira Thwaites (ITGC), veiculados pela CNN News e iniciados em 2018, revelaram informações preocupantes sobre a dinâmica de derretimento da Thwaites, que deve acelerar neste século, segundo os cientistas.

Colapso

Nos últimos 30 anos, a diminuição da Thwaites se intensificou significativamente. Projeções atuais indicam que, assim como a Camada de Gelo Antártica, a geleira pode colapsar dentro de 200 anos, o que causaria um aumento do nível do mar de até 3 metros, impactando todas as comunidades costeiras ao redor do mundo.

Nível do mar

A Thwaites sozinha tem água suficiente para elevar o nível do mar em mais de 60 centímetros. Além disso, a geleira funciona como um “tampão” para a vasta camada de gelo na Antártica, o que significa que seu derretimento total tem potencial para causar um aumento total de até 3 metros no nível do mar, devastando áreas costeiras de Miami a Londres e de Bangladesh às Ilhas do Pacífico.

Geografia

A geografia da Thwaites contribui para sua vulnerabilidade. Curiosamente, a área plana da geleira expõe mais gelo para fora da superfície à medida que derrete, o que acelera o processo.

Nos últimos seis anos, os cientistas realizaram uma série de experimentos para esclarecer essa situação complexa. Um dos destaques foi o robô Icefin, enviado à linha de base da geleira, um ponto crítico onde o gelo se eleva e começa a flutuar. As imagens enviadas de volta mostraram que a geleira está derretendo de maneiras inesperadas, com água quente infiltrando-se por fendas profundas.

Tarde demais

Cientistas alertam que, mesmo se a queima de combustíveis fósseis fosse interrompida imediatamente, ainda assim poderia ser tarde demais para salvar a geleira, que começou a derreter ainda na década de 1940, possivelmente devido a um forte evento de El Niño. As informações são do site InfoMoney.

