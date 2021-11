Polícia PRF apreende Fusca em Passo Fundo com 41 quilos de cocaína escondidos no teto

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2021

Criminosos poderiam lucrar mais de 7 milhões de reais com a droga. (Foto: PRF/Divulgação)

Na tarde deste sábado (20), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um traficante com 41 quilos de cocaína escondidos no teto de um Fusca, abordado na BR-285, em Passo Fundo.

Em uma operação de combate ao crime, os policiais abordaram o veículo emplacado no Paraná. O motorista, um paranaense de 20 anos, que ainda não tinha antecedentes, viajava sozinho no veículo.

Durante a abordagem, os policiais desconfiaram da atitude e da história contada pelo condutor, o que os fez aprofundarem a fiscalização. Eles perceberam que havia algo escondido atrás do forro do teto do veículo. Após a desmontagem, os agentes encontraram 41 quilos de cocaína.

A droga, em princípio com alto grau de pureza, poderia render mais de 7 milhões de reais aos criminosos, já que após o fracionamento e a mistura seria possível produzir mais de 160 mil pinos para consumo.

O homem disse que vinha com a droga do Paraná e iria entregá-la em Porto Alegre. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado com veículo e a cocaína para área judiciária local.

