Por Redação O Sul | 23 de abril de 2023

Vítima fatal é um homem de Rosário do Sul, 27 anos, que era o condutor do automóvel Golf emplacado em Porto Alegre. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação Vítima fatal é um homem de Rosário do Sul, 27 anos, que era o condutor do automóvel Golf emplacado em Porto Alegre. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu um acidente que resultou na morte de uma pessoa, ocorrido às 06h15min da manhã deste domingo (23), no km 476 da BR 290, em Rosário do Sul (RS). Na ocorrência, uma colisão frontal entre um ônibus de turismo e um automóvel, outras duas pessoas ficaram feridas.

A vítima fatal é um homem de Rosário do Sul, 27 anos, que era o condutor do automóvel Golf emplacado em Porto Alegre, e que seguia no sentido capital x interior. O ônibus, do município de Cruzeiro do Sul -RS, era conduzido em sentido contrário quando aconteceu a colisão. Ficaram com ferimentos o passageiro do veículo e o condutor do ônibus, os quais foram socorridos pela SAMU para o hospital de Rosário do Sul. Os passageiros do ônibus não tiveram ferimentos.

O trânsito está sendo liberado em meia pista, e os trabalhos de atendimento do acidente permanecem com o acionamento da perícia oficial.

