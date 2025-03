Rio Grande do Sul Primeira avaliação deste ano no ensino público estadual registra participação recorde de 88% dos estudantes

Por Redação O Sul | 25 de março de 2025

Aproximadamente 622 mil crianças e adolescentes se submeteram às provas. (Foto: Arquivo/EBC)

Realizadas de 6 a 21 de março em todo o Rio Grande do Sul, as provas da primeira Avaliação Diagnóstica (AD) do ensino público estadual em 2025 registrou participação recorde de aproximadamente 622 mil estudantes. O contingente representa 88% do total de matriculados nas escolas da rede.

O procedimento é voltado a estudantes da 2ª à 9ª série do Ensino Fundamental e do 1° ao 3° ano do Ensino Médio, com o objetivo de servir de base a ao mapeamento e definição dos rumos do planejamento pedagógico ao longo do ano. Já a divulgação dos resultados está prevista para até dez dias após a aplicação.

As habilidades são avaliadas nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática, a fim de identificar o nível de domínio dos estudantes em compreensão leitora e resolução de problemas. A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) explica: “A partir dessa coleta de dados, os próprios professores das escolas estaduais terão acesso ao levantamento de suas turmas e seus estudantes, permitindo direcionar as intervenções pedagógicas necessárias para avançar na equidade e qualidade de ensino”.

Embora a participação geral dos alunos tenha sido de 88%, há regiões que atingiram mais de 99% de adesão. Nas turmas de 2° e 3° ano do Ensino Fundamental (que abrangem os anos iniciais e a fase de alfabetização), as marcas médias alcançaram 89,4% em Língua Portuguesa e 88,5% em Matemática.

Lideram esse ranking a 32ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) de São Luiz Gonzaga, a 14ª CRE, de Santo Ângelo, e a 23ª CRE, de Vacaria. Todas ultrapassaram inclusive o índice de 99% de participação em Língua Portuguesa.

Já entre o acompanhamento de Matemática, as três coordenadorias mais bem colocadas foram a 28ª CRE (Gravataí), a 21ª CRE (Três Passos) e a 16ª CRE (Bento Gonçalves), todas também superando 99% de engajamento.

Em relação aos estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio, a média ficou em 87,5%, com destaque para a 32ª CRE (São Luiz Gonzaga), a 17ª CRE (Santa Rosa) e a 9ª CRE (Cruz Alta), que registraram 98% de engajamento em Língua Portuguesa e Matemática.

A AD é a primeira de uma série de avaliações previstas para 2025, consolidando uma cultura de avaliação contínua na Rede Estadual. Os testes também tiveram a vantagem de oferecer maior autonomia no momento de aplicação, pois as escolas puderam organizar as provas conforme suas rotinas e demandas.

As aplicações aconteceram em dois formatos: impresso e digital. Enquanto o 2º e o 3° do Ensino Fundamental realizaram testes impressos, os demais fizeram provas digitais, via plataforma desenvolvida para as necessidades da Seduc. Além disso, a AD disponibilizou material adaptado para estudantes com baixa visão.

(Marcello Campos)

