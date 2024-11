Notícias Primeiro brasileiro a chefiar a Interpol nega impacto sobre fugitivos do 8 de Janeiro

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Novo secretário-geral da agência disse que trabalhará para "blindar" o órgão. (Foto: PF/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Primeiro brasileiro a assumir o comando da Interpol, o delegado da Polícia Federal (PF) Valdecy Urquiza afirma que chegou ao posto ocupado há cem anos por dirigentes de Europa e dos Estados Unidos porque o Brasil mantém uma posição de “neutralidade” em meio à “tensão geopolítica crescente no mundo”. Em relação a mandados de prisão abertos contra brasileiros que estão foragidos no exterior, como o blogueiro Allan dos Santos e envolvidos nos atos de 8 de janeiro, Urquiza afirmou que a Interpol “não tem jurisdição” para atuar nesses casos isoladamente. Como marca de sua gestão, o novo secretário-geral da agência disse que trabalhará para “blindar” a Interpol das “pressões geopolíticas”.

A agência, explicou ele, não tem jurisdição sobre nenhum Estado nem sobre as atividades das polícias em nenhum país. “Então, nesse caso específico, é um trabalho que compete ao Poder Judiciário brasileiro e à Polícia Federal. A Interpol trabalha facilitando o intercâmbio de informações e a troca de dados”.

Questionado sobre qual seria o ganho do Brasil com ele assumindo o comando da Interpol, ele afirmou que o País é um dos que mais prende e localiza fugitivos internacionais. Há muito tempo deixou de ser um local favorável para que um fugitivo possa se esconder. É também o reconhecimento da neutralidade do país. “No momento geopolítico que vivemos, com tensões crescentes em vários locais do mundo, os países entendem que o Brasil não traz uma agenda geopolítica para dentro da organização. Com o cenário que nós temos enfrentado, há uma pressão para que a instituição seja influenciada por interesses geopolíticos, o que não é bom para a nossa instituição. Há outros fóruns internacionais para isso. Temos discutido a implementação de ferramentas de controle que permitam que a organização se blinde contra esse tipo de uso. Na Constituição da Interpol, existe um artigo que diz que os instrumentos não podem ser utilizados para crimes de natureza política, religiosa ou militar”.

Segundo o delegado, a Interpol possui mecanismos para que todos os pedidos de inclusão de dados sejam revisados para atestar que estão em conformidade com as regras internas. Um exemplo prático acontece com as difusões vermelhas. “Se um país faz um pedido de inclusão de uma pessoa que é investigada por crime político, a organização procura fazer um filtro, com análise técnica e jurídica, antes da publicação. Esses mecanismos precisam atuar de forma ágil. Uma das nossas propostas é colocar mais gente para atuar nisso”.

Prioridades

No que se refere ao crime organizado, explicou Urquiza, “nós temos como proposta trabalhar com a prioridade contra a criminalidade cibernética. É um crime de característica transnacional e necessita da troca de informações para chegar à elucidação. Depois, os crimes ambientais, que também se revestem de uma característica transnacional. Esses bens que são retirados de locais, como a Amazônia brasileira ou a África, passam por outros países de trânsito até chegar aos mercados consumidores. Nossa proposta é coordenar os esforços na extração, rota do tráfico e no destino final. O outro é combater os crimes de exploração sexual infantil. É um tema que tem muita relevância”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/primeiro-brasileiro-a-chefiar-a-interpol-nega-impacto-sobre-fugitivos-do-8-de-janeiro/

Primeiro brasileiro a chefiar a Interpol nega impacto sobre fugitivos do 8 de Janeiro

2024-11-13