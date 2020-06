Rio Grande do Sul Primeiro drive-thru da Campanha do Agasalho no interior movimenta comunidade em Lajeado

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2020

Sistema de drive-thru foi adotado para evitar disseminação do coronavírus. Foto: Divulgação/Defesa Civil Sistema de drive-thru foi adotado para evitar disseminação do coronavírus. (Foto: Divulgação/Defesa Civil) Foto: Divulgação/Defesa Civil

O sol contribuiu para o primeiro drive-thru itinerante da Campanha do Agasalho 2020 no interior do Estado ser um sucesso já nas primeiras horas. Organizado pela Defesa Civil Estadual e pela prefeitura de Lajeado na rua Júlio de Castilhos 1.348, no Centro (em frente ao posto Faleiro), começou às 9h e vai até as 15h deste sábado (20).

Numa prova de que a população está mobilizada e segue o slogan da campanha deste ano – “Mais do que nunca, é tempo de solidariedade” – as caixas preparadas para receber as doações ficaram cheias já na primeira hora de realização do drive-thru.

Em época de pandemia, as doações são entregues sem a necessidade de descer do carro. A equipe de coleta adota todos os protocolos para evitar a disseminação do coronavírus.

Lançada no início do mês pelo governo do Estado, a Campanha do Agasalho incentiva a doação de roupas, calçados e cobertores. Assim como no ano passado, roupas infantis e cobertores são prioridade.

Depois do recolhimento, os itens irão para a prefeitura de Lajeado realizar a triagem e distribuição para a população vulnerável e instituições beneficentes do município.

