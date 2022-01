Política “Primeiro encontro do ano com a minha querida Dilma”, diz Lula ao postar foto com a ex-presidente

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2022

Imagem do encontro entre os ex-presidentes foi divulgada por Lula nas redes sociais Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Imagem do encontro entre os ex-presidentes foi divulgada por Lula nas redes sociais. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

Os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff se reuniram na quinta-feira (13), em São Paulo. Lula postou uma foto do encontro nas redes sociais e escreveu: “Primeiro encontro do ano com a minha querida Dilma”.

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, que também participou da reunião, afirmou que foram debatidos “os desafios para 2022, vencer o retrocesso e resgatar o projeto de transformação do Brasil que era desenvolvido pelos governos do PT: emprego, renda, dignidade ao povo brasileiro”.

Na reunião, Dilma questionou Lula sobre o andamento da possível aliança com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin para as eleições presidenciais deste ano. Os dois sempre foram adversário políticos. Dilma seria contrária à chapa.

A ex-presidente não foi convidada para um jantar que reuniu o petista e o ex-tucano em dezembro, na capital paulista. Diversos políticos estiveram presentes no evento.

