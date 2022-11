Mundo Primeiro-ministro de Israel parabeniza Netanyahu pela vitória nas eleições

3 de novembro de 2022

Com quase todos os votos contados, as últimas projeções indicam que Netanyahu e partidos aliados terão 64 assentos no Knesset, de um total de 120 Foto: Reprodução Com quase todos os votos contados, as últimas projeções indicam que Netanyahu e partidos aliados terão 64 assentos no Knesset, de um total de 120. (Foto: Divulgação) Foto: Reprodução

O primeiro-ministro de Israel, Yair Lapid, ligou para Benjamin Netanyahu para parabenizá-lo pela vitória nas eleições no país, anunciou o gabinete do governo nesta quinta-feira (3), pouco menos de 48 horas após o fechamento das urnas.

Com quase todos os votos contados, as últimas projeções indicam que Netanyahu e partidos aliados terão 64 assentos no Knesset, de um total de 120 assentos. Já Lapid e seus aliados devem ganhar 51. O Hadash/Taal, um partido árabe que não apoiaria nenhum dos líderes, deve ganhar cinco.

Novo governo

O presidente Isaac Herzog iniciará consultas com políticos sobre a formação de um novo governo depois que os resultados forem oficialmente certificados, em 9 de novembro, disse ele na quarta-feira (2).

Um retorno de Netanyahu como chefe de governo pode significar mudanças fundamentais para a sociedade israelense. Seu mandato quase certamente incluirá a recém-ascendente aliança nacionalista religiosa de sionismo/poder judaico, cujos líderes incluem Itamar Ben Gvir, uma vez condenado por incitar o racismo e apoiar o terrorismo.

Irmandade Muçulmana

Sobre os temores de que ele lideraria um governo de extrema-direita se voltasse ao cargo, Netanyahu respondeu com uma aparente referência ao partido Ra’am, que fez história no ano passado ao se tornar o primeiro partido árabe a se juntar a um partido de coalizão do governo israelense.

“Não queremos um governo com a Irmandade Muçulmana, que apoia o terrorismo, nega a existência de Israel e é bastante hostil aos Estados Unidos. É isso que vamos trazer”. Aliados do ex-primeiro-ministro falaram sobre fazer mudanças no sistema judicial. Isso poderia pôr fim ao próprio julgamento de corrupção de Netanyahu, no qual ele se declarou inocente.

Estabilidade

Parte da dificuldade em construir um governo estável nas últimas quatro eleições foi que mesmo alguns partidos políticos que concordam com Netanyahu sobre as questões se recusam a trabalhar com ele por motivos pessoais ou políticos próprios.

A eleição foi marcada pela maior participação desde 2015. O Comitê Eleitoral Central disse que 71,3% dos eleitores votaram, mais do que em qualquer uma das últimas quatro eleições que produziram impasses ou governos de curta duração.

