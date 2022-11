Política Primeiro-ministro de Portugal confirma visita de Lula nos dias 18 e 19

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Lula desembarcará em Lisboa antes de retornar ao Brasil, após participação na COP27. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva visitará Portugal nos dias 18 e 19 de novembro, sexta-feira e sábado da próxima semana. A informação foi confirmada pelo gabinete do primeiro-ministro António Costa, do Partido Socialista.

Lula, em sua primeira viagem internacional como presidente eleito, participará da Conferência do Clima da ONU (COP27), no Egito, durante a próxima semana. E desembarcará em Lisboa antes de retornar ao Brasil.

O presidente Jair Bolsonaro jamais esteve em Portugal em visita oficial e a viagem de Lula está sendo saudada como a reaproximação institucional entre os países. A agenda está sendo fechada e será divulgada em breve, mas também deve incluir um encontro com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

COP27

O presidente eleito Lula considera anunciar na COP27 a criação do cargo de Autoridade Nacional sobre Mudanças Climáticas. O posto foi sugerido pela deputada eleita Marina Silva (Rede-SP) e teria como função coordenar no País e no exterior políticas públicas de preservação do meio ambiente.

De acordo com aliados de Lula, a ideia é que o cargo tenha um mandato de quatro anos com possibilidade de recondução, nos moldes do presidente do Banco Central (BC), e seja nomeado pela Presidência da República.

Para exercê-lo, no entanto, seria necessário que um congressista nomeado abrisse mão de seu mandato, o que seria o caso de uma eventual indicação de Marina.

Por isso, caso a deputada eleita não aceite a função, dirigentes petistas defendem a nomeação da bióloga Izabella Teixeira, que foi ministra do Meio Ambiente durante o governo de Dilma Rousseff.

Para a COP27, Lula deve ser acompanhado por uma comitiva com as presenças, por exemplo, dos senadores Simone Tebet (MDB-MS) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e tanto de Marina como de Izabella.

Além de anúncios de equipe de governo, o presidente eleito também avalia anúncio da antecipação da meta para o fim do desmatamento ilegal no Brasil.

A última promessa, firmada na COP26, era de acabar com o desmatamento ilegal até 2028.

Durante o evento climático, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse que a liderança de Lula é “fundamental” para ajudar na preservação da floresta amazônica.

“A presença do Brasil é fundamental num tema que é absolutamente estratégico na luta contra as mudanças climáticas”, acrescentou o presidente colombiano. Ele disse ainda que espera se encontrar em breve com o presidente eleito do Brasil.

Em seu discurso na cúpula de líderes mundiais presentes à COP27, Petro lançou a ideia de criação de uma aliança envolvendo a Colômbia, o Brasil, a Venezuela, o Peru e os Estados Unidos para a preservação da Amazônia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política