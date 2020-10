Mundo Primeiro salto de avião elétrico que ocorreu na Suíça foi um marco no esporte

O feito foi realizado por Raphael Domjan, de 48 anos, na Suíça.(Foto: Site Raphael Domjan/ Divulgação)

O ano de 2020 deve ficar marcado na história do esporte radical. Pela primeira vez, um paraquedista saltou diretamente de um avião elétrico. O feito foi realizado por Raphael Domjan, de 48 anos, na Suíça. Ele saltou de uma altura de 1.520 metros a 150 km/h segundo informações do site Sky News.

De acordo com Humberto Siqueira Nogueira, um dos campeões no Campeonato Brasileiro de Paraquedismo em 2015, o evento é pioneiro e traz perspectivas de mudanças na prática do esporte e impactos positivos ao meio ambiente.

O protótipo do avião utilizado por Raphael foi desenvolvido pela empresa de tecnologia SolarStratos, que se dedica a pesquisar soluções com energia sustentável. A SolarStratos tem um projeto ambicioso para conduzir um avião movido a energia solar pela primeira vez na estratosfera.

O avião elétrico que a empresa desenvolveu ganhou propulsão através de uma hélice movida a um motor elétrico. Agora, o próximo passo da SolarStratos é realizar um voo de grande altitude utilizando aeronaves elétricas alimentadas por painéis solares. Este projeto está previsto para 2022.

O salto de paraquedas a partir do avião elétrico foi realizado em caráter de teste no aeródromo de Payerne, situado no Distrito de Broye-Vully, na Suíça, onde fica a sede da SolarStratos. O procedimento ocorreu de forma tranquila e segura, sendo considerado um sucesso para a equipe que conduziu o experimento.

“Isso (o projeto) é algo que está mudando o futuro desse esporte para paraquedistas. Foi a primeira vez que fizemos um salto solar. Eu subi com a energia que vem das células solares do avião”, comemorou Raphael em declaração à Sky News. Além disso, o projeto também recebeu apoio de empresas nacionais suíças que financiam os projetos da SolarStratos para desenvolver pesquisa em soluções de energia sustentável.

