Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2023

O filho mais novo da princesa Diana (1961-1997) conta que William e Kate “deram gargalhadas” da sua fantasia de soldado Foto: Reprodução O filho mais novo da princesa Diana (1961-1997) conta que William e Kate “deram gargalhadas” da sua fantasia de soldado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O príncipe Harry colocou parte da culpa pelo escândalo de ter aparecido com um uniforme nazista numa festa em seu irmão, o príncipe William, e sua cunhada, Kate Middleton. A informação aparece em seu novo livro de memórias, chamado Spare, disseram fontes ao Page Six.

O duque de Sussex afirma que o príncipe e a princesa de Gales “deram gargalhadas” quando o viram vestido para a festa, em 2005. Harry tinha 20 anos quando o jornal The Sun publicou uma foto dele na primeira página, vestido como um soldado nazista, com uma suástica estampada numa braçadeira vermelha.

Native and Colonial

A foto foi tirada em uma festa à fantasia com o tema “Native and Colonial”, onde William também foi convidado. O príncipe de Gales estava vestido com uma roupa de leão feita em casa. Na parte em que Harry trata sobre esse escândalo, o príncipe revela que foi em dúvida entre duas fantasias: um uniforme de piloto de avião e o uniforme nazista.

“Telefonei para Willy e Kate, perguntei o que eles achavam. Uniforme nazista, eles disseram”, escreve Harry, acrescentando que experimentou o traje para eles quando foi para casa. “Os dois enlouqueceram. Pior do que a roupa de collant de Willy! Bem mais ridículo!”, finalizou.

Na obra, que ainda não foi oficialmente lançada, o filho mais novo da princesa Diana (1961-1997) conta que William e Kate “deram gargalhadas” da fantasia de soldado de Harry, que contava com uma braçadeira vermelha estampada com uma suástica.

Série Netflix

Na série Harry & Meghan lançada no final de 2022 na Netflix, Harry também se lembrou do caso e diz ser um dos maiores erros de sua vida e que recebeu um castigo do pai. Logo depois da polêmica em 2005, ele foi visitar as instalações do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, e também assistiu ao filme A lista de Schindler (1993). Harry também se encontrou com um sobrevivente do holocausto.

Spare será lançado no dia 10 de janeiro. Com o lançamento do livro, já é esperado que outras questões envolvendo a família real venham à tona, como a afirmação de que William teria o agredido um dia em 2019 após uma desavença.

Agressão entre irmãos

O príncipe Harry afirmou que discutiu com William a respeito de sua esposa, Meghan Markle, a quem seu irmão mais velho classificou como “rude, briguenta e difícil”. Harry saiu em defesa da sua esposa, acusando o irmão de bancar o “papagaio da narrativa da imprensa” sobre Meghan.

“Ele baixou a água, me xingou de outro nome e então veio até mim. Tudo aconteceu muito rápido: ele me agarrou pelo colarinho, rasgou meu colar e me jogou no chão”, relatou Harry na sequência.

Harry também detalhou a reação da atriz ao relato da agressão de William. “Ela não ficou tão surpresa e não estava tão brava. Ela só ficou terrivelmente triste”, assegurou o cunhado de Kate Middleton.

