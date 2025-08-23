Tecnologia Privacidade avançada no WhatsApp: nova ferramenta visa proteger informações em conversas delicadas

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











O app adicionou um novo recurso que limita as exportações de bate-papo, o uso de IA e outras ações para proteger informações compartilhadas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, continua incorporando novos recursos que visam otimizar a experiência de seus usuários diários. Desta vez, a plataforma lançou uma ferramenta chamada Privacidade Avançada de Chats, projetada para fortalecer a segurança das conversas e proporcionar maior controle sobre o conteúdo compartilhado. Este novo recurso se junta a uma série de configurações que visam proteger a privacidade dos usuários.

A ativação desse novo recurso impede que outros participantes exportem conversas, baixem arquivos automaticamente para seus dispositivos ou usem mensagens com ferramentas de inteligência artificial. A ferramenta está disponível tanto em conversas individuais quanto em grupo e foi projetada especificamente para contextos delicados.

“Achamos que esse recurso é ideal para grupos onde nem todos se conhecem bem, mas as conversas são delicadas, como discutir problemas de saúde em um grupo de apoio ou organizar sua comunidade em torno de algo importante para você”, explicou a plataforma. Também foi anunciado que ele já está disponível para quem possui a versão mais recente do aplicativo.

Para ativar o recurso, basta entrar no chat desejado, selecionar o nome dele na parte superior e, em seguida, acessar a opção Privacidade Avançada do Chat. Esta é a primeira versão da ferramenta, e o WhatsApp já anunciou que está trabalhando em novas atualizações.

Outras alternativas para proteger conversas no WhatsApp

Além da nova ferramenta, o WhatsApp oferece aos seus usuários uma série de recursos projetados para proteger a segurança e a privacidade das conversas. Essas opções permitem maior controle sobre as informações compartilhadas e impedem acessos indesejados. Alguns dos mais notáveis são:

* Criptografia de ponta a ponta

Todas as conversas, chamadas e arquivos compartilhados são protegidos por padrão com este sistema. Somente o remetente e o destinatário podem acessar o conteúdo, impedindo que terceiros — incluindo o WhatsApp — o leiam.

Bloqueie chats com senha, impressão digital ou reconhecimento facial

Os bate-papos individuais podem ser protegidos com senha, impressão digital ou reconhecimento facial, adicionando uma camada extra de segurança ao acesso a essas conversas.

* Verificação em duas etapas

Esta opção permite que você defina um PIN adicional que será necessário ao registrar seu número em outro dispositivo, dificultando o acesso de alguém à sua conta sem autorização.

* Mensagens temporárias

Os usuários podem habilitar esse recurso para que as mensagens sejam excluídas automaticamente após um período de tempo especificado: 24 horas, 7 dias ou 90 dias, conforme desejado.

* Ocultar informações pessoais

Na seção de privacidade, você pode definir quem tem acesso a dados como sua foto de perfil, status, última visualização e confirmações de leitura, dando a você maior controle sobre o que os outros veem.

* Denunciar e bloquear contatos

Em caso de situações suspeitas ou mensagens indesejadas, o contato pode ser bloqueado ou denunciado no próprio chat, impedindo futuras tentativas de comunicação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/privacidade-avancada-no-whatsapp-nova-ferramenta-visa-proteger-informacoes-em-conversas-delicadas/

Privacidade avançada no WhatsApp: nova ferramenta visa proteger informações em conversas delicadas

2025-08-23