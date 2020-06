Flávio Pereira Processo do atentado contra Jair Bolsonaro aguarda que STF libere perícia nos celulares de advogados

Por Flavio Pereira | 5 de junho de 2020

MPF arquiva processo, à espera da decisão do STF sobre perícia nos celulares dos advogados de Adélio. (Foto: Reprodução de vídeo)

O Ministério Público Federal, sem ter acesso aos celulares dos advogados do réu Adélio Bispo, absolvido em razão do atestado que o declarou inimputável, emitiu parecer favorável para o arquivamento temporário do segundo inquérito que investiga o ataque contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em setembro de 2018, em Minas Gerais.

Aguardando o STF desde 2019

O MPF vai aguardar, até que o Supremo Tribunal Federal finalmente resolva se libera ou não o pedido para a apreensão e perícia dos aparelhos dos celulares dos advogados responsáveis pela defesa de Adélio Bispo. Caso o STF decida pela liberação da perícia, a Polícia Federal tem condições de quebrar imediatamente o sigilo dos aparelhos para identificar os mandantes do crime.

Contraste nas decisões do STF

Contrariamente à demora para decidir sobre a perícia nos aparelhos celulares dos advogados de Adélio Bispo, o STF teve agilidade em examinar a possível apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro, há poucos dias.

Mesmo com pandemia, TSE mantém calendário eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o calendário eleitoral será mantido, como se tudo corresse normalmente no país. As convenções devem ser realizadas de 20 julho a 5 de agosto. A eleição segue marcada para outubro. A novidade é que o Tribunal Superior Eleitoral autorizou os partidos a realizarem suas convenções para as eleições municipais de 2020 para escolha dos candidatos a prefeito e vereador, de forma virtual em razão do coronavírus.

Medida Provisória confirma socorro do Governo Federal

O presidente Jair Bolsonaro editou, na noite de ontem, medida provisória que abre crédito de R$ 60 bilhões no Orçamento deste ano para transferir aos governos regionais. A vigência é imediata.

Alívio a Estados e municípios

A perspectiva de que os recursos sejam depositados na conta dos estados na próxima terça-feira dia 9, representará um alívio para o Rio Grande do Sul. O depósito de aproximadamente R$ 500 milhões, dará um fôlego ao governo gaúcho, que ainda não terminou de pagar a folha de abril dos servidores do executivo.

