Porto Alegre Procon vai monitorar preços de máscaras e álcool gel na cidade

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

Um total de 20 estabelecimentos deverão fornecer informações ao Procon. Foto: Divulgação/PMPA Um total de 20 estabelecimentos deverão fornecer informações ao Procon. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

Atendendo a um pedido do prefeito Nelson Marchezan Júnior, o Procon Porto Alegre vai monitorar os preços do álcool gel e de máscaras de proteção respiratória na cidade. O objetivo da ação é identificar e coibir possíveis aumentos injustificados nos preços daqueles produtos que vêm sendo mais demandados no combate ao contágio por Coronavírus.

Para fazer o monitoramento, o Procon Porto Alegre criou uma amostra com 20 estabelecimentos da Capital, entre supermercados, farmácias e mercados de bairro. Até o próximo dia 20, eles terão de fornecer a lista com todos os produtos de álcool gel e máscaras descartáveis disponíveis para comercialização, incluindo marca e quantidade. Além disso, precisarão comprovar, por intermédio de notas fiscais, os valores de aquisição e de venda desses itens nos três últimos meses – tendo como referência as datas de 5 de janeiro, 5 de fevereiro e 5 de março.

“Sabemos que um aumento na demanda pode tornar os preços mais altos, mas queremos identificar até que ponto os aumentos são justificados ou não. A nossa experiência mostra que há casos em que os estabelecimentos comerciais aplicam preços abusivos, lesando uma grande parte dos consumidores, que ficam impossibilitados de adquirir produtos necessários a sua saúde”, explica a diretora executiva do Procon Porto Alegre, Fernanda Borges. Exemplo disso, diz ela, foi a greve dos caminhoneiros de 2018, quando alguns postos cobraram valores exorbitantes pela gasolina nas bombas.

Caso sejam constatados aumentos injustificados no valor do álcool gel e das máscaras de proteção respiratória, os estabelecimentos poderão ser notificados e autuados. Fernanda também esclarece que o Procon Porto Alegre está aberto para receber denúncias dos consumidores que se sentirem lesados em qualquer estabelecimento da Capital.

Atendimento Procon

O atendimento do Procon Porto Alegre é exclusivo para residentes no município, que podem registrar reclamações diretamente pelo site, pelo atendimento eletrônico ou pessoalmente na rua dos Andradas, 686, térreo, Centro Histórico. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. São distribuídas 80 fichas diárias, com atendimento por ordem de chegada. O consumidor também pode realizar o agendamento prévio para o atendimento presencial no site, onde são fornecidas 11 senhas diárias.

