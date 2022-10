Economia Procura por crédito cai 12,2% em setembro, revela pesquisa da Serasa

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2022

Consumidores com renda pessoal mensal de R$ 500 a R$ 1 mil são os que menos têm buscado crédito Foto: José Cruz/Agência Brasil Consumidores com renda pessoal mensal de R$ 500 a R$ 1 mil são os que menos têm buscado crédito. (José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

Os juros altos estão inibindo a busca do consumidor por empréstimos. Segundo relatório divulgado hoje (20) pela empresa Serasa Experian, a procura por operações de crédito recuou 12,2% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano passado. Essa foi a quarta queda mensal consecutiva.

Segundo a Serasa, os consumidores com renda pessoal mensal de R$ 500 a R$ 1 mil são os que menos têm buscado crédito. Todas as regiões registraram queda, mas a retração foi mais marcante no Sudeste (-13,9%), no Sul (-12,2%) e no Nordeste (-12%).

Juros em alta

De março de 2021 a agosto deste ano, a taxa Selic – juros básicos da economia – subiu de 2% para 13,75% ao ano. Para a Serasa, o encarecimento do crédito desestimula a demanda por crédito e impacta a maioria das linhas. A empresa aconselha ao consumidor reavaliar o orçamento doméstico e poupar dinheiro agora para enfrentar o fim deste ano e o início do próximo, períodos em que tradicionalmente os gastos sobem.

A pesquisa é feita com base numa amostra significativa de números de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), consultados todos os meses na base de dados da Serasa Experian. O levantamento mede as relações de crédito dos consumidores com instituições financeiras e com empresas não financeiras.

