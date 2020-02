Política Procurador-geral da República pede ao Supremo que delação do ex-governador do Rio Sérgio Cabral perca validade

11 de fevereiro de 2020

Procurador considera que o ex-governador ainda oculta patrimônio e que não apresentou provas suficientes para as investigações

O procurador-geral da República, Augusto Aras, recorreu nesta terça-feira (11) da decisão do ministro do Supremo Luiz Edson Fachin que, na semana passada, homologou delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral.

Caberá a Fachin decidir se reverte a própria decisão ou se leva o caso a julgamento no plenário da Segunda Turma, que analisa casos da Operação Lava-Jato, ou para discussão entre todos os ministros da Corte.

O acordo de delação foi firmado com a Polícia Federal em dezembro. O teor da colaboração está sob sigilo. Antes mesmo da homologação, Aras foi contra por considerar que os valores que Cabral se comprometeu a devolver já estavam bloqueados pela Justiça e que o ex-governador não apresentou fatos novos nos depoimentos.

Agora, o procurador disse que há elementos que indicam que Cabral ainda oculta patrimônio e que ele não entregou informações suficientes para colaborar de modo efetivo com as investigações. Aras quer que, caso a delação seja mantida, que o acordo não afete as prisões decretadas contra Sérgio Cabral.

O ex-governador está preso desde outubro de 2016, e foi condenado a mais de 280 anos de prisão pela Justiça. A maioria desses processos está relacionada à operação Lava-Jato. Cabral vem admitindo, desde o ano passado, que recebeu propina enquanto ocupava cargo público. Ele também apontou outros supostos membros da organização criminosa.

