Economia Produção de motos cresce de janeiro a julho e supera marca de 1 milhão no Brasil

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











É o melhor resultado para o período desde 2012 Foto: CNI/José Paulo Lacerda É o melhor resultado para o período desde 2012. (Foto: CNI/José Paulo Lacerda) Foto: CNI/José Paulo Lacerda

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De janeiro a julho deste ano, a indústria de motocicletas instalada no PIM (Polo Industrial da Manaus) atingiu a marca de 1.015.201 unidades produzidas, com alta de 14,4% em relação a igual período de 2023 no Brasil. É o melhor resultado para o período desde 2012.

Especificamente em julho, foram produzidas 147.125 motocicletas, com alta de 19,7% na comparação com julho de 2023 e de 38,4% em relação a junho deste ano. O resultado de julho foi o melhor registrado para o mês em 14 anos, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (12) pela Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares).

O presidente da associação, Marcos Bento, disse que a indústria de duas rodas de Manaus permanece cumprindo os planos de produção, o que explica os resultados positivos nos primeiros sete meses do ano.

“Mas a expectativa de estiagem na região amazônica para os próximos meses do ano vai exigir atenção redobrada do setor”, disse ele. Para evitar que a produção seja afetada por efeitos climáticos, as fábricas do Polo Industrial de Manaus estão implementando seus planos de contingência para cumprir o planejamento dos volumes de produção e, assim, manter o abastecimento da linha de produtos de duas rodas para o mercado, que está aquecido devido à melhora da economia.

No varejo, no período de janeiro a julho, de acordo com a Abraciclo, 1.090.088 motocicletas foram licenciadas, 20,7% acima do total do mesmo período de 2023. É o melhor desempenho de licenciamento desde 2008 e a segunda melhor performance da história do segmento.

Os modelos mais procurados pelos consumidores e que foram destaque nos licenciamentos são Street (48,4% de participação do mercado), seguido pelo modelo Trail (18%) e motoneta (17,4%).

A Abraciclo também informou que a média de venda diária de motocicletas em julho, que teve 23 dias úteis, foi de 6.823 unidades no Brasil inteiro. As indústrias associadas exportaram em julho 3.318 unidades, com alta de 4,5% em relação a julho do ano passado e de 50,6% na comparação com junho deste ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/producao-de-motos-cresce-de-janeiro-a-julho-e-supera-marca-de-1-milhao-no-brasil/

Produção de motos cresce de janeiro a julho e supera marca de 1 milhão no Brasil

2024-08-12